Alphabet Inc. (vormals Google Inc.) (ISIN: US02079K1079, WKN: A14Y6H, Ticker-Symbol: ABEC, Nasdaq-Symbol: GOOG) ist eine global agierende Holding, die unter ihrem Dach verschiedene Tochterunternehmen verwaltet. Die größte davon ist Google - die Online-Suchmaschine wird weltweit am häufigsten verwendet und wird in über 130 verschiedenen Sprachen angeboten. Alphabet Inc. hat ihren Sitz in Mountain View im Silicon Valley. (30.09.2020/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Alphabet-Chartanalyse von HSBC Trinkaus & Burkhardt:Die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt nehmen in einer aktuellen Aktienanalyse die C-Aktie von Alphabet Inc. (ISIN: US02079K1079, WKN: A14Y6H, Ticker-Symbol: ABEC, Nasdaq-Symbol: GOOG) charttechnisch unter die Lupe.Das Fibonacci-Level in Form der 138,2%-Projektion der Frühjahrskorrektur (1.730 USD) habe die Alphabet-Aktie Anfang September für eine Konsolidierung genutzt. Im Verlauf der jüngsten Atempause sei der Technologietitel dabei auf der Glättungslinie der letzten 200 Tage (akt. bei 1.408 USD) aufgesetzt. Im generellen Haussemodus der letzten Dekade seien solche Rücksetzer an den meistbeachtesten, gleitenden Durchschnitt nicht allzu häufig vorgekommen. Gleichzeitig seien solche Pullbacks stets gute Einstiegsgelegenheiten gewesen - so auch dieses Mal? Der Bruch des steilen Korrekturtrends (akt. bei 1.422 USD) liefere einen ersten Fingerzeig in diese Richtung, denn dadurch könne die Kursentwicklung der letzten Wochen letztlich als gesundes Luftholen interpretiert werden.Mit einer Absicherung auf Basis der 200-Tages-Linie können Anleger also neue Longpositionen ins Auge fassen, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt. Ein Spurt über die Widerstandszone aus dem Gap von Mitte September (1.508 USD zu 1.520 USD), dem alten Rekordhoch von Februar 1.532 USD sowie dem Durchschnitt der letzten 38 Tage (akt. bei 1.539 USD) würde die Rückkehr in die Erfolgsspur zementieren. (Analyse vom 30.09.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Tradegate-Aktienkurs Alphabet-Aktie:1.247,80 EUR -0,38% (30.09.2020, 11:24)