Kurzprofil Alphabet Inc.:



Alphabet Inc. (vormals Google Inc.) (ISIN: US02079K3059, WKN: A14Y6F, Ticker-Symbol: ABEA, NASDAQ-Symbol: GOOGL) ist eine global agierende Holding, die unter ihrem Dach verschiedene Tochterunternehmen verwaltet. Die größte davon ist Google - die Online-Suchmaschine wird weltweit am häufigsten verwendet und wird in über 130 verschiedenen Sprachen angeboten. Zu den angebotenen Applikationen gehören beispielsweise der Emaildienst Google Mail, die Social-Network-Plattform Google+ und der Webbrowser Google Chrome. Das geografische Produktangebot umfasst den Kartendienst Google Maps, den Locationdienst Google Local Search und die Satellitenkarten von Google Earth, für welche der Konzern gezielt Reiseratgeber aufkauft. Über die Anwendung Indoor-Maps können Innenraumkarten für Flughäfen, Museen, Einkaufszentren und Veranstaltungshallen eingesehen werden.



Außerdem ist das Unternehmen im Hard- und Softwaremarkt für Smartphones und Tabletcomputer aktiv, welche es mit dem Betriebssystem Android und eigenen Smartphones wie dem Nexus bedient. Die Innovationen des Unternehmens in der Suchmaschinen-, Smartphone- und Internetwerbungsindustrie haben Google zu einer der bekanntesten Marken weltweit gemacht. Zur Alphabet-Holding zählen außerdem das Bio-Unternehmen Calico oder das Technologieunternehmen NestLabs.



Im Oktober 2015 wurde der Konzern Alphabet gegründet und löste damit den bestehenden Namen Google ab - dadurch sollen die einzelnen Unternehmensteile wie das Web-Geschäft (weiterhin unter dem Namen Google) oder die Entwicklung selbstfahrender Autos unabhängiger als einzelne Tochtergesellschaften arbeiten. Die Google-Aktien wurden bei diesem Vorgang zu Alphabet-Aktien umgewandelt. (27.10.2021/ac/a/n)



Wien (www.aktiencheck.de) - Alphabet-Aktienanalyse von der Raiffeisen Bank International AG:Andreas Schiller, Analyst der Raiffeisen Bank International AG, nimmt die A-Aktie des Big-Tech-Unternehmens Alphabet Inc. (ISIN: US02079K3059, WKN: A14Y6F, Ticker-Symbol: ABEA, NASDAQ-Symbol: GOOGL) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Alphabet habe gestern nach Börsenschluss sein Zahlenwerk für das abgelaufene dritte Quartal 2021 vorgelegt und das Ergebnis habe sich sehen lassen können. Vor allem Google Suche und YouTube hätten abermals einen wesentlichen Teil zum Quartalserfolg beigetragen, aber auch in der Cloudsparte habe sich der Wachstumstrend klar fortgesetzt.Der Umsatz von Alphabet sei im dritten Quartal um 41% auf USD 65,1 Mrd. gegenüber USD 46,2 Mrd. im Vorjahreszeitraum gestiegen. Der Gewinn habe mit USD 27,99 je Aktie 71% höher als im Vergleichszeitraum des Vorjahres gelegen (Q3/2020: USD 16,40) und damit auch sehr deutlich über den Analystenschätzungen in Höhe von USD 23,50 je Aktie.Positiv entwickelt hätten sich auch die Zahlen der Cloud-Sparte: Der Online-Gigant habe im Segment "Google-Cloud" einen Umsatz von USD 4,99 Mrd. erzielt, was im Jahresvergleich einen Zuwachs von 44,9% entspreche. Die junge Cloud-Sparte habe den operativen Verlust mit USD 644 Mio. im Vergleich zum Vorjahr (USD -1,21 Mrd.) deutlich reduzieren können. Der Blick auf die hochlukrative AWS-Sparte von Amazon.com ( ISIN US0231351067 WKN 906866 ) signalisiere eindrucksvoll, wohin die Reise gehen könnte.Das Herzstück bleibe aber ganz klar Google-Services: Zusammengefasst handle es sich hierbei vorwiegend um die Produkte Google Suchmaschine, YouTube und Play Store. Hier habe eine Umsatzsteigerung von 41% auf USD 59,88 Mrd. erzielt werden können. Der operative Gewinn habe um 66% im Jahresvergleich auf USD 22,34 Mrd. zugelegt. Somit könne durchaus gesagt werden, dass der Online-Werbemarkt nach wie vor auf Hochtouren laufe.Die letzte Empfehlung von Raiffeisen Research lautete "Kauf", so Andreas Schiller, Analyst der Raiffeisen Bank International AG, zur Alphabet-A-Aktie. (Analyse vom 27.10.2021)Offenlegungen7. Der zuständige Analyst oder eine sonstige an der Erstellung der Finanzanalyse mitwirkende natürliche Person besitzt Finanzinstrumente des von ihm analysierten Emittenten.Offenlegung von Umständen und Interessen, die die Objektivität der RBI gefährden könnten: www.raiffeisenresearch.com/disclosuresobjectivity