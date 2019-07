XETRA-Aktienkurs Alphabet-Aktie:

Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Alphabet-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Lars Friedrich, Redakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Alphabet Inc. (ISIN: US02079K3059, WKN: A14Y6F, Ticker-Symbol: ABEA, Nasdaq-Symbol: GOOGL) unter die Lupe.US-Präsident Donald Trump habe ein angespanntes Verhältnis zu den US-Tech-Riesen. Andererseits gelte immer noch: "America First" - und es sei wieder Wahlkampfzeit. Auf Frankreichs neue Digitalsteuer, die v.a. Unternehmen wie die Google-Mutter Alphabet treffe, habe Trump daher betont allergisch reagiert. "Frankreich hat eine Digitalsteuer für unsere großartigen amerikanischen Technologie-Unternehmen eingeführt", habe Trump auf Twitter geschrieben. "Wir werden bald bedeutende Maßnahmen gegen Macrons Dummheit verkünden."Trump habe nicht etwa plötzlich seine Liebe zu Alphabet entdeckt. Es sei nur die übliche populistische Show, mit der Anleger leben müssten. Auch bei Amazon.com und am Beispiel Apple habe der US-Präsident jüngst wieder gezeigt, dass es ihm im Zweifel nicht um das Wohl der Tech-Riesen gehe, sondern darum, selbst gut dazustehen. Dass mache Investments in diese Unternehmen ein wenig unberechenbarer. Aber nur ein wenig. Denn am Ende würden keine Sprüche zählen, sondern die fundamentalen Fakten. Und die würden bei Alphabet überzeugen, so Lars Friedrich, Redakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 29.07.2019)Hinweis:Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Alphabet-Aktie: