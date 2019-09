Tradegate-Aktienkurs Alphabet-Aktie:

Alphabet Inc. (vormals Google Inc.) (ISIN: US02079K3059, WKN: A14Y6F, Ticker-Symbol: ABEA, Nasdaq-Symbol: GOOGL) ist eine global agierende Holding, die unter ihrem Dach verschiedene Tochterunternehmen verwaltet. Die größte davon ist Google - die Online-Suchmaschine wird weltweit am häufigsten verwendet und wird in über 130 verschiedenen Sprachen angeboten. Alphabet Inc. hat ihren Sitz in Mountain View im Silicon Valley. (13.09.2019/ac/a/n)



Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Alphabet-Aktienanalyse von Aktienanalyst Markus Jost von Independent Research:Markus Jost, Aktienanalyst von Independent Research, bestätigt in einer aktuellen Aktienanalyse sein Anlageurteil für die A-Aktie von Alphabet Inc. (ISIN: US02079K3059, WKN: A14Y6F, Ticker-Symbol: ABEA, Nasdaq-Symbol: GOOGL).Alphabet habe sich auf eine Zahlung von fast einer Milliarde Euro in Frankreich geeinigt, um jahrelange Steuerermittlungen zu beenden. Zum einen werde Alphabet eine Strafzahlung von 500 Mio. Euro leisten. Darüber hinaus sollten 465 Mio. Euro an Steuern nachgezahlt werden. Die französischen Steuerfahnder seien zu dem Schluss gekommen, dass Alphabet zu wenig Steuern in dem Land bezahlt habe, während ein großer Teil der Erlöse in Europa über die europäische Zentrale in Irland verbucht werde. Die Strafe von 500 Mio. Euro sei in einem Vergleich zustande gekommen. Die französische Finanzstaatsanwaltschaft habe ihre Untersuchung 2015 eingeleitet. Der Betrag in Frankreich sei der bisher höchste, den Alphabet nach Steuerverfahren in Europa zahle. Angesichts des von Jost für das Q3/2019 bislang erwarteten Nettogewinns von 8,5 Mrd. USD würden die 965 Mio. Euro vergleichsweise wenig ins Gewicht fallen. Seine EPS-Prognose für 2019 reduziere Jost auf 46,83 (alt: 48,32) USD.Bei einem unveränderten Kursziel von 1.340,00 USD bestätigt Markus Jost, Aktienanalyst von Independent Research, sein "halten"-Rating für die Alphabet A-Aktie. (Analyse vom 13.09.2019)