Tradegate-Aktienkurs Alphabet-Aktie:

1.343,00 EUR +2,11% (06.02.2020, 17:39)



Nasdaq-Aktienkurs Alphabet-Aktie:

1.479,39 USD +2,31% (06.02.2020, 17:28)



ISIN Alphabet-Aktie:

US02079K3059



WKN Alphabet-Aktie:

A14Y6F



Ticker-Symbol Alphabet-Aktie Deutschland:

ABEA



Nasdaq Ticker-Symbol Alphabet-Aktie:

GOOGL



Kurzprofil Alphabet Inc.:



Alphabet Inc. (vormals Google Inc.) (ISIN: US02079K3059, WKN: A14Y6F, Ticker-Symbol: ABEA, Nasdaq-Symbol: GOOGL) ist eine global agierende Holding, die unter ihrem Dach verschiedene Tochterunternehmen verwaltet. Die größte davon ist Google - die Online-Suchmaschine wird weltweit am häufigsten verwendet und wird in über 130 verschiedenen Sprachen angeboten. Alphabet Inc. hat ihren Sitz in Mountain View im Silicon Valley. (06.02.2020/ac/a/n)



Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Alphabet-Aktienanalyse von Aktienanalyst Markus Jost von Independent Research:Markus Jost, Aktienanalyst von Independent Research, bestätigt in einer aktuellen Aktienanalyse sein Anlageurteil für die A-Aktie von Alphabet Inc. (ISIN: US02079K3059, WKN: A14Y6F, Ticker-Symbol: ABEA, Nasdaq-Symbol: GOOGL).Die Umsatzentwicklung in Q4/2019 (+17,3% y/y) sei wie von Jost erwartet ausgefallen, jedoch sei die Markterwartung verfehlt worden. Mit den ersten Quartalszahlen von Sundar Pichai, nun sowohl Konzernchef von Google als auch seit zwei Monaten von der Holding Alphabet, gebe sich Alphabet nun etwas transparenter und weise auch die Erlöse der Videoplattform Youtube (Werbeerlöse: +30,8% y/y) und des Cloud-Geschäfts (+53,0% y/y) separat aus. Überdurchschnittlich gestiegene Kosten, vor allem bei den sog. Moonshots, hätten dazu geführt, dass die Ergebnisentwicklung auf Konzernebene operativ nach Meinung des Analysten enttäuschend ausgefallen sei. Dank einer sehr geringen Steuerzahlung habe der Nettogewinn aber stärker zugelegt, als erwartet. Jost habe seine EPS-Schätzungen leicht angehoben (2020e: 53,67 (alt: 52,58) USD; 2021e: 62,22 (alt: 61,83) USD).Markus Jost, Aktienanalyst von Independent Research, bestätigt sein "halten"-Rating für die Alphabet A-Aktie. Das Kursziel werde von 1.340,00 USD auf 1.520,00 USD erhöht. (Analyse vom 06.02.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link XETRA-Aktienkurs Alphabet-Aktie:1.349,80 EUR +3,39% (06.02.2020, 17:24)