Kurzprofil Alphabet Inc.:



Alphabet Inc. (vormals Google Inc.) (ISIN: US02079K1079, WKN: A14Y6H, Ticker-Symbol: ABEC, Nasdaq-Symbol: GOOG) ist eine global agierende Holding, die unter ihrem Dach verschiedene Tochterunternehmen verwaltet. Die größte davon ist Google - die Online-Suchmaschine wird weltweit am häufigsten verwendet und wird in über 130 verschiedenen Sprachen angeboten. Alphabet Inc. hat ihren Sitz in Mountain View im Silicon Valley. (17.02.2020/ac/a/n)



Paris (www.aktiencheck.de) - Alphabet-Aktie macht einen bullischen Eindruck - ChartanalyseDie C-Aktie der Google-Mutter Alphabet (ISIN: US02079K1079, WKN: A14Y6H, Ticker-Symbol: ABEC, Nasdaq-Symbol: GOOG) befindet sich in einer langfristigen Aufwärtsbewegung, wie aus der Veröffentlichung "dailyAKTIEN" der BNP Paribas hervorgeht.Innerhalb dieser habe die Alphabet-Aktie nach dem Hoch bei 1.273,89 USD aus dem Juli 2018 lange Zeit seitwärts korrigiert. Anfang November 2019 sei der Ausbruch aus dieser Seitwärtsbewegung gelungen. Damit sei ein mittelfristiges Kaufsignal generiert worden, das auf eine Rally bis ca. 1.713 USD hindeute. Am 22. Januar 2020 habe der Wert ein Hoch bei 1.503,21 USD erreicht und anschließend bis auf die Unterstützung bei 1.426,02 USD konsolidiert.Das Chartbild der Alphabet-Aktie mache einen bullischen Eindruck. Der Aktienkurs könnte also auch in den nächsten Tagen und Wochen zulegen. Das nächste Ziel liege bei ca. 1.561 USD. Mittelfristig seien Gewinne bis ca. 1.713 USD möglich. Ein Rückfall unter 1.503,21 USD wäre nicht dramatisch. In diesem Fall wäre mit einem Rücksetzer an den gebrochenen Abwärtstrend nach dem Hoch vom 22. Januar zu rechnen. Das würde Abgaben in Richtung 1.473 USD bedeuten. (Analyse vom 17.02.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Tradegate-Aktienkurs Alphabet-Aktie:1.408,00 EUR +0,36% (17.02.2020, 08:26)