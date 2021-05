ISIN Alphabet-Aktie:

US02079K3059



WKN Alphabet-Aktie:

A14Y6F



Ticker-Symbol Alphabet-Aktie Deutschland:

ABEA



Nasdaq Ticker-Symbol Alphabet-Aktie:

GOOGL



Kurzprofil Alphabet Inc.:



Alphabet Inc. (vormals Google Inc.) (ISIN: US02079K3059, WKN: A14Y6F, Ticker-Symbol: ABEA, Nasdaq-Symbol: GOOGL) ist eine global agierende Holding, die unter ihrem Dach verschiedene Tochterunternehmen verwaltet. Die größte davon ist Google - die Online-Suchmaschine wird weltweit am häufigsten verwendet und wird in über 130 verschiedenen Sprachen angeboten. Zu den angebotenen Applikationen gehören beispielsweise der Emaildienst Google Mail, die Social-Network-Plattform Google+ und der Webbrowser Google Chrome. Das geografische Produktangebot umfasst den Kartendienst Google Maps, den Locationdienst Google Local Search und die Satellitenkarten von Google Earth, für welche der Konzern gezielt Reiseratgeber aufkauft.



Über die Anwendung Indoor-Maps können Innenraumkarten für Flughäfen, Museen, Einkaufszentren und Veranstaltungshallen eingesehen werden. Außerdem ist das Unternehmen im Hard- und Softwaremarkt für Smartphones und Tabletcomputer aktiv, welche es mit dem Betriebssystem Android und eigenen Smartphones wie dem Nexus bedient. Die Innovationen des Unternehmens in der Suchmaschinen-, Smartphone- und Internetwerbungsindustrie haben Google zu einer der bekanntesten Marken weltweit gemacht. Zur Alphabet-Holding zählen außerdem das Bio-Unternehmen Calico oder das Technologieunternehmen NestLabs.



Im Oktober 2015 wurde der Konzern Alphabet gegründet und löste damit den bestehenden Namen Google ab - dadurch sollen die einzelnen Unternehmensteile wie das Web-Geschäft (weiterhin unter dem Namen Google) oder die Entwicklung selbstfahrender Autos unabhängiger als einzelne Tochtergesellschaften arbeiten. Die Google-Aktien wurden bei diesem Vorgang zu Alphabet-Aktien umgewandelt. (10.05.2021/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Alphabet-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Die Aktienexperten des Anlegermagazins "Der Aktionär" nehmen in einer aktuellen Aktienanalyse die A-Aktie von Alphabet Inc. (ISIN: US02079K3059, WKN: A14Y6F, Ticker-Symbol: ABEA, Nasdaq-Symbol: GOOGL) unter die Lupe.Die Google-Mutter habe die Corona-Krise genutzt und seit Beginn einen bilderbuchmäßigen Aufwärtstrend etabliert. Dabei profitiere der US-Riese sowohl von dem anhaltend starken Digitalisierungstrend als auch von der laufenden Konjunkturerholung, die dafür sorge, dass Unternehmen wieder verstärkt in Werbung investieren würden. Der Nutznießer dabei: Online-Werbeprimus Google. Es sei also nicht verwunderlich, dass die jüngsten Quartalsergebnisse auf ganzer Linie überzeugen würden. So sei der Umsatz von Alphabet im ersten Quartal um satte 34% gegenüber dem Vorjahr und der Gewinn der Aktie habe um stolze 10 USD über Analystenkonsens gelegen. Wachstumsmotoren des Internet-Riesen würden weiterhin YouTube und Google Cloud bleiben, die beide auf ein Umsatzwachstum von knapp 50% kämen. Es gebe aber noch weitere erfreuliche Nachrichten für Anleger: Alphabet habe im Rahmen des Quartalsberichts einen Aktienrückkauf im Volumen von 50 Mrd. USD angekündigt. Damit bleibe die Alphabet-Aktie weiterhin ein Must-have, so die Aktienexperten des Anlegermagazins "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 10.05.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Alphabet-Aktie:1.900,00 EUR -1,68% (10.05.2021, 15:50)Xetra-Aktienkurs Alphabet-Aktie:1.902,40 EUR -2,41% (10.05.2021, 15:35)Nasdaq-Aktienkurs Alphabet-Aktie:2.314,843 USD -1,58% (10.05.2021, 15:36)