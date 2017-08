ISIN Alphabet-Aktie:

Kurzprofil Alphabet Inc.:



Alphabet Inc. (vormals Google Inc.) (ISIN: US02079K3059, WKN: A14Y6F, Ticker-Symbol: ABEA, Nasdaq-Symbol: GOOGL) ist eine global agierende Holding, die unter ihrem Dach verschiedene Tochterunternehmen verwaltet. Die größte davon ist Google - die Online-Suchmaschine wird weltweit am häufigsten verwendet und wird in über 130 verschiedenen Sprachen angeboten. Alphabet Inc. hat ihren Sitz in Mountain View im Silicon Valley. (22.08.2017/ac/a/n)



Lauda-Königshofen (www.aktiencheck.de) - Alphabet-Aktie: Weiterer Abverkauf möglich! ChartanalyseErst kürzlich hat der Internetgigant Alphabet (ISIN: US02079K3059, WKN: A14Y6F, Ticker-Symbol: ABEA, Nasdaq-Symbol: GOOGL) Zahlen vorgelegt, woraufhin das Wertpapier deutlich an Wert eingebüßt hat, so Maciej Gaj von "boerse-daily.de" in seiner aktuellen Veröffentlichung.Solange die Abgabebereitschaft der Marktteilnehmer nicht signifikant zurückgefahren werde und die Aktie von Alphabet unter das Unterstützungsniveau von 920,80 US-Dollar abrutsche, sei von einem weiteren Abverkauf zunächst auf die 200-Tage Durchschnittslinie bei aktuell 893,52 US-Dollar auszugehen - darunter sogar auf 867,00 US-Dollar. Hierdurch sollte auch die im April gerissene Kurslücke endgültig geschlossen werden, so Maciej Gaj von "boerse-daily.de". (Veröffentlicht am 22.08.2017)Börsenplätze Alphabet-Aktie:785,65 EUR +0,64% (22.08.2017, 14:07)Nasdaq-Aktienkurs Alphabet-Aktie:920,87 USD -0,57% (21.08.2017, 21:59)