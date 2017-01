Nasdaq-Aktienkurs Alphabet-Aktie:

USD 851,025 -0,69% (27.01.2017, 15:41)



ISIN Alphabet-Aktie:

US02079K3059



WKN Alphabet-Aktie:

A14Y6F



Ticker-Symbol Alphabet-Aktie Deutschland:

ABEA



Nasdaq Ticker-Symbol Alphabet-Aktie:

GOOGL



Kurzprofil Alphabet Inc.:



Alphabet Inc. (vormals Google Inc.) (ISIN: US02079K3059, WKN: A14Y6F, Ticker-Symbol: ABEA, Nasdaq-Symbol: GOOGL) ist eine global agierende Holding, die unter ihrem Dach verschiedene Tochterunternehmen verwaltet. Die größte davon ist Google - die Online-Suchmaschine wird weltweit am häufigsten verwendet und wird in über 130 verschiedenen Sprachen angeboten. Alphabet Inc. hat ihren Sitz in Mountain View im Silicon Valley. (27.01.2017/ac/a/n)



Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Alphabet-Aktienanalyse von Aktienanalyst Markus Friebel von Independent Research:Der Aktienanalyst von Independent Research, Markus Friebel, erhöht in einer aktuellen Aktienanalyse sein Kursziel für die A-Aktie des Internet-Giganten Alphabet Inc. (ISIN: US02079K3059, WKN: A14Y6F, Ticker-Symbol: ABEA, Nasdaq-Symbol: GOOGL).Mit einem Umsatzanstieg in Q4 von 22,2% y/y habe das Unternehmen die Erwartungen erneut übertreffen können. Beim Nettoergebnis habe es die Erwartungen wegen einer deutlich höheren Steuerbelastung aber enttäuscht.Der Analyst behalte seine EPS-Prognose für 2017 von 32,48 USD bei. Für 2018 prognostiziere er erstmals ein EPS von 38,47 USD. Weiterhin sehe er die langfristigen Perspektiven von Alphabet sehr positiv. Bei einem anhaltend soliden Wachstum des Kerngeschäfts sollten die Zukunftsprojekte mittelfristig zunehmend an Bedeutung gewinnen. Besonders positiv werte der Analyst dabei die verstärkten Aktivitäten im Bereich der künstlichen Intelligenz. Auch, dass Alphabet in zunehmenden Maß eigene Hardware entwickle und verkaufe, sehe er als strategisch sehr sinnvoll an.