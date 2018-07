Tradegate-Aktienkurs Alphabet-Aktie:

1.075,02 EUR +3,72% (24.07.2018, 15:57)



Nasdaq-Aktienkurs Alphabet-Aktie:

1.257,60 USD +3,85% (24.07.2018, 15:57)



ISIN Alphabet-Aktie:

US02079K3059



WKN Alphabet-Aktie:

A14Y6F



Ticker-Symbol Alphabet-Aktie Deutschland:

ABEA



Nasdaq Ticker-Symbol Alphabet-Aktie:

GOOGL



Kurzprofil Alphabet Inc.:



Alphabet Inc. (vormals Google Inc.) (ISIN: US02079K3059, WKN: A14Y6F, Ticker-Symbol: ABEA, Nasdaq-Symbol: GOOGL) ist eine global agierende Holding, die unter ihrem Dach verschiedene Tochterunternehmen verwaltet. Die größte davon ist Google - die Online-Suchmaschine wird weltweit am häufigsten verwendet und wird in über 130 verschiedenen Sprachen angeboten. Alphabet Inc. hat ihren Sitz in Mountain View im Silicon Valley. (24.07.2018/ac/a/n)



Zürich (www.aktiencheck.de) - Alphabet-Aktienanalyse von Analyst Stephen Ju von der Credit Suisse:Im Rahmen einer Aktienanalyse bekräftigt Analyst Stephen Ju von der Credit Suisse in Bezug auf die Aktien von Alphabet Inc. (ISIN: US02079K3059, WKN: A14Y6F, Ticker-Symbol: ABEA, Nasdaq-Symbol: GOOGL) die Erwartung einer überdurchschnittlichen Kursentwicklung.Der Quartalsbericht von Alphabet Inc. sei von hoher Qualität. Der Großteil der über den Erwartungen liegenden Umsatzentwicklung sei auf das Webseite-Geschäft zurückzuführen, gefolgt von den Netzwerk-Erlösen.Im Suchmaschinengeschäft sei die Monetarisierung durch Produkt-Updates gestiegen. Analyst Stephen Ju gibt als weiteren Faktor für die positive Investmentthese Möglichkeiten für eine zusätzliche Monetarisierung bei Initiativen wie Maps und "Other Bets" an.In ihrer Alphabet-Aktienanalyse halten die Analysten der Credit Suisse am "outperform"-Rating fest und erhöhen das Kursziel von 1.330,00 auf 1.375,00 USD.