Alphabet-Aktie Firma Aktienanalyst Datum 2.000,00 Neutral Citigroup Jason Bazinet 04.11.2020 2.000,00 Kaufen Independent Research Markus Jost 03.11.2020 1.850,00 Buy Argus Research Joseph Bonner 02.11.2020 1.900,00 Buy Canaccord Genuity Maria Ripps 02.11.2020 1.950,00 Outperform Credit Suisse Stephen Ju 30.10.2020 2.250,00 Buy Deutsche Bank Lloyd Walmsley 30.10.2020 2.250,00 Conviction Buy Goldman Sachs Heather Bellini 30.10.2020 1.870,00 Overweight J.P. Morgan Douglas Anmuth 30.10.2020 1.970,00 Overweight KeyBanc Capital Markets Andy Hargreaves 30.10.2020 1.810,00 Buy Mizuho Securities USA James Lee 30.10.2020 1.950,00 Buy MKM Partners Rohit Kulkarni 30.10.2020 1.880,00 Overweight Morgan Stanley Brian Nowak 30.10.2020 1.800,00 Outperform Oppenheimer Jason Helfstein 30.10.2020 2.000,00 Buy Pivotal Research Michael Levine 30.10.2020 1.800,00 Outperform Raymond James Aaron Kessler 30.10.2020 1.900,00 Outperform RBC Capital Markets Mark Mahaney 30.10.2020 1.725,00 Outperform Robert W. Baird Colin Sebastian 30.10.2020 1.700,00 Hold Stifel Scott Devitt 30.10.2020 2.000,00 Buy Truist Youssef Squali 30.10.2020 1.850,00 Outperform Wedbush Securities Michael Pachter 30.10.2020

Börsenplätze Alphabet-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Alphabet-Aktie:

1.523,00 EUR +2,84% (09.11.2020, 16:23)



XETRA-Aktienkurs Alphabet-Aktie:

1.516,20 EUR +2,75% (09.11.2020, 16:09)



NASDAQ-Aktienkurs Alphabet-Aktie:

1.795,37 USD +2,03% (09.11.2020, 16:11)



ISIN Alphabet-Aktie:

US02079K3059



WKN Alphabet-Aktie:

A14Y6F



Ticker-Symbol Deutschland Alphabet-Aktie:

ABEA



NASDAQ-Ticker-Symbol Alphabet-Aktie:

GOOGL



Kurzprofil Alphabet Inc.:



Alphabet Inc. (vormals Google Inc.) (ISIN: US02079K3059, WKN: A14Y6F, Ticker-Symbol Deutschland: ABEA, NASDAQ-Ticker-Symbol: GOOGL) ist eine global agierende Holding, die unter ihrem Dach verschiedene Tochterunternehmen verwaltet. Die größte davon ist Google - die Online-Suchmaschine wird weltweit am häufigsten verwendet und wird in über 130 verschiedenen Sprachen angeboten. Zu den angebotenen Applikationen gehören beispielsweise der Emaildienst Google Mail, die Social-Network-Plattform Google+ und der Webbrowser Google Chrome. Das geografische Produktangebot umfasst den Kartendienst Google Maps, den Locationdienst Google Local Search und die Satellitenkarten von Google Earth, für welche der Konzern gezielt Reiseratgeber aufkauft. Über die Anwendung Indoor-Maps können Innenraumkarten für Flughäfen, Museen, Einkaufszentren und Veranstaltungshallen eingesehen werden. Außerdem ist das Unternehmen im Hard- und Softwaremarkt für Smartphones und Tabletcomputer aktiv, welche es mit dem Betriebssystem Android und eigenen Smartphones wie dem Nexus bedient. Die Innovationen des Unternehmens in der Suchmaschinen-, Smartphone- und Internetwerbungsindustrie haben Google zu einer der bekanntesten Marken weltweit gemacht. Zur Alphabet-Holding zählen außerdem das Bio-Unternehmen Calico oder das Technologieunternehmen NestLabs.



Im Oktober 2015 wurde der Konzern Alphabet gegründet und löste damit den bestehenden Namen Google ab - dadurch sollen die einzelnen Unternehmensteile wie das Web-Geschäft (weiterhin unter dem Namen Google) oder die Entwicklung selbstfahrender Autos unabhängiger als einzelne Tochtergesellschaften arbeiten. Die Google-Aktien wurden bei diesem Vorgang zu Alphabet-Aktien umgewandelt. (09.11.2020/ac/a/n)







Mountain View (www.aktiencheck.de) - Welche Kursziele und Ratings trauen die Analysten der führenden Banken und Research-Häuser der Alphabet-Aktie (ISIN: US02079K3059, WKN: A14Y6F, Ticker-Symbol Deutschland: ABEA, NASDAQ-Ticker-Symbol: GOOGL) nach Bekanntgabe der Quartalszahlen zu? 2.250,00 USD oder 1.700,00 USD? Wir haben Ihnen die aktuellen Kursziele und Ratings zur Alphabet-Aktie auf einen Blick zusammengestellt.Alphabet Inc. hat am 26. Oktober die Zahlen zum 3. Quartal 2020 bekannt gegeben.Laut der Meldung der Finanz-Nachrichtenagentur dpa-AFX vom 29. Oktober hätten boomende Werbeeinnahmen und ein starkes Cloud-Geschäft im dritten Quartal trotz Corona-Pandemie die Kassen beim Google-Mutterkonzern Alphabet klingeln lassen. Der Nettogewinn sei im Jahresvergleich um fast 60 Prozent auf 11,2 Milliarden Dollar (9,6 Mrd. Euro) in die Höhe geschossen. Die Erlöse seien um 14 Prozent auf 46,2 Milliarden Dollar gewachsen.Nach einem Dämpfer im Vorquartal sei das Anzeigengeschäft von Google - Alphabets Haupteinnahmequelle - wieder rund gelaufen und habe mit 37,1 Milliarden Dollar den größten Anteil zum Umsatz beigetragen. Daneben hätten auch die Werbeerlöse der Video-Tochter YouTube und das Cloud-Geschäft mit IT-Diensten und Speicherplatz im Internet floriert. Die Ergebnisse übertrafen die Erwartungen deutlich, so die dpa-AFX weiter.Was die Meinungen der Aktienanalysten zu der Alphabet-Aktie anbetrifft, billigen die Analysten von der Deutschen Bank dem Titel das höchste Kursziel von 2.250 USD zu (nach zuvor 2.020 USD). Der dort zuständige Analyst Lloyd Walmsley hat am 30. Oktober die Aktie der Google-Mutter weiterhin mit dem Votum "buy" eingestuft.Dagegen Scott Devitt, Analyst von Stifel, hat die Aktie von Alphabet am 30. Oktober unverändert mit dem Votum "hold" bewertet und das Kursziel von 1.700 USD in Aussicht gestellt.Die aktuellen Ratings und Kursziele der Aktienanalysten zur Alphabet-Aktie auf einen Blick: