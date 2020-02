Die aktuellen Ratings und Kursziele der Aktienanalysten zur Alphabet-Aktie auf einen Blick:



Kursziel

Alphabet-Aktie

(USD) Rating

Alphabet-Aktie Firma Aktienanalyst Datum 1.650,00 Buy Jefferies & Company Brent Thill 28.01.2020 1.650,00 Buy Mizuho Securities USA James Lee 28.01.2020 1.769,00 Overweight KeyBanc Capital Markets Andy Hargreaves 27.01.2020 1.650,00 Overweight Wells Fargo & Co Peter Stabler 20.01.2020 1.675,00 Buy UBS AG Eric Sheridan 17.01.2020 1.600,00 Outperform Evercore ISI Benjamin Black 14.01.2020 1.450,00 Hold Loop Capital Rob Sanderson 06.01.2020 1.650,00 Buy Pivotal Research Michael Levine 06.01.2020 1.400,00 Outperform Robert W. Baird Colin Sebastian 20.12.2019 1.525,00 Buy Stifel Nicolaus Scott Devitt 06.12.2019 1.500,00 Buy Citigroup Jason Bazinet 04.12.2019 1.500,00 Overweight Piper Jaffray Michael Olson 04.12.2019 1.500,00 Outperform RBC Capital Markets Mark Mahaney 01.11.2019 1.340,00 Halten Independent Research Markus Jost 30.10.2019 1.475,00 Outperform Raymond James Aaron Kessler 30.10.2019 1.400,00 Overweight Barclays Capital Ross Sandler 29.10.2019 1.460,00 Overweight J.P. Morgan Douglas Anmuth 29.10.2019 1.400,00 Conviction Buy List Goldman Sachs Heather Bellini 28.10.2019



Börsenplätze Alphabet-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Alphabet-Aktie:

1.307,60 EUR -1,21% (30.01.2020, 18:02)



Xetra-Aktienkurs Alphabet-Aktie:

1.304,40 EUR -1,42% (30.01.2020, 17:35)



Nasdaq-Aktienkurs Alphabet-Aktie:

1.439,77 USD -1,16% (30.01.2020, 17:47)



ISIN Alphabet-Aktie:

US02079K3059



WKN Alphabet-Aktie:

A14Y6F



Ticker-Symbol Alphabet-Aktie Deutschland:

ABEA



Nasdaq Ticker-Symbol Alphabet-Aktie:

GOOGL



Kurzprofil Alphabet Inc.:



Alphabet Inc. (vormals Google Inc.) (ISIN: US02079K3059, WKN: A14Y6F, Ticker-Symbol: ABEA, Nasdaq-Symbol: GOOGL) ist eine global agierende Holding, die unter ihrem Dach verschiedene Tochterunternehmen verwaltet. Die größte davon ist Google - die Online-Suchmaschine wird weltweit am häufigsten verwendet und wird in über 130 verschiedenen Sprachen angeboten. Zu den angebotenen Applikationen gehören beispielsweise der Emaildienst Google Mail, die Social-Network-Plattform Google+ und der Webbrowser Google Chrome. Das geografische Produktangebot umfasst den Kartendienst Google Maps, den Locationdienst Google Local Search und die Satellitenkarten von Google Earth, für welche der Konzern gezielt Reiseratgeber aufkauft. Über die Anwendung Indoor-Maps können Innenraumkarten für Flughäfen, Museen, Einkaufszentren und Veranstaltungshallen eingesehen werden. Außerdem ist das Unternehmen im Hard- und Softwaremarkt für Smartphones und Tabletcomputer aktiv, welche es mit dem Betriebssystem Android und eigenen Smartphones wie dem Nexus bedient. Die Innovationen des Unternehmens in der Suchmaschinen-, Smartphone- und Internetwerbungsindustrie haben Google zu einer der bekanntesten Marken weltweit gemacht. Zur Alphabet-Holding zählen außerdem das Bio-Unternehmen Calico oder das Technologieunternehmen NestLabs.



Im Oktober 2015 wurde der Konzern Alphabet gegründet und löste damit den bestehenden Namen Google ab - dadurch sollen die einzelnen Unternehmensteile wie das Web-Geschäft (weiterhin unter dem Namen Google) oder die Entwicklung selbstfahrender Autos unabhängiger als einzelne Tochtergesellschaften arbeiten. Die Google-Aktien wurden bei diesem Vorgang zu Alphabet-Aktien umgewandelt. (31.01.2020/ac/a/n)







Mountain View (www.aktiencheck.de) - Welche Kursziele und Ratings trauen die Analysten der führenden Banken und Research-Häuser der Alphabet-Aktie (ISIN: US02079K3059, WKN: A14Y6F, Ticker-Symbol: ABEA, Nasdaq-Symbol: GOOGL) vor Bekanntgabe der Quartalszahlen zu? 1.769,00 USD oder 1.340,00 USD? Wir haben Ihnen die aktuellen Kursziele und Ratings zur Alphabet-Aktie auf einen Blick zusammengestellt.Alphabet Inc. wird am 3. Februar die Zahlen für das vierte Quartal 2019 präsentieren.Was die Meinungen der Aktienanalysten zu der Alphabet-Aktie anbetrifft, kommt die höchste Kursprognose von KeyBanc Capital Markets: Analyst Andy Hargreaves erhöht das Kursziel von 1.546 USD auf 1.769 USD. Der Titel wurde am 24. Januar unverändert mit "overweight" bewertet.Eine der niedrigsten Kursprognosen für Alphabet kommt dagegen von Loop Capital. Der dort zuständige Analyst Alan Gould stuft am 6. Januar die Aktie mit "hold" und einem unveränderten Kursziel von 1.450 USD ein.YouTube und Google Cloud konzentrieren sich immer stärker auf Videospiele und daher rücken näher an den Gaming-Konzern Activision Blizzard, so Benedikt Kaufmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer Aktienanalyse vom 27. Januar. Was entstehe, sei jedoch keine erbitterte Konkurrenz - sondern eine lukrative Partnerschaft. Zwischen Alphabet und Activision Blizzard sei am Freitag eine strategische Partnerschaft geschlossen worden, die den Suchmaschinen-Giganten in zwei Gebieten näher an den lukrativen Gaming-Markt rücken lasse.Zum einen erhalte YouTube die Streaming-Lizenz für die neue "Call of Duty League" und die bereits lange bestehende "Overwatch League". Die "Overwatch League" sei in den vergangenen zwei Jahren von der zu Amazon gehörenden Games-Live-Streaming-Plattform Twitch.tv für 90 Millionen Dollar übertragen worden.Mit mehr als 200 Millionen Spielern täglich, die mehr als 50 Milliarden Stunden an Gaming-Videos im Jahr schauen würden, sei es im Interesse Googles den eigenen Content mit den besten Inhalten zu verbessern."Wir haben in den vergangenen Jahren bereits eng mit Activision Blizzard zusammengearbeitet, um Mobile-Spiele zu analysieren und zu verbessern", habe Sunil Rayan, Gaming-Chef bei Google Cloud, gesagt. "Wir freuen uns, dass wir unsere Beziehung zu einem der bedeutendsten Spieleentwickler der Welt jetzt ausbauen dürfen." Tatsächlich sei Activision Blizzard mit seinen 316 Millionen monatlich aktiven Spielern ein Riese der Gaming-Branche.2020 werde Google dank des Deals wohl ein noch größeres Stück des 120 Milliarden Dollar schweren Gaming-Marktes für sich gewinnen. Für Activision Blizzard zeige die Partnerschaft, dass ihr E-Sports-Engagement für Investoren auch weiterhin einiges an Wert besitze."Der Aktionär" hat sowohl die Aktie von Alphabet als auch die von Activision Blizzard auf der Empfehlungsliste. Anleger lassen hier die Gewinne laufen, so Benedikt Kaufmann weiter.Was aber sagen die Aktienanalysten der führenden Banken und Research-Häuser zur Alphabet-Aktie?