Die deutsche Allianz (ISIN: DE0008404005, WKN: 840400, Ticker-Symbol: ALV, Nasdaq OTC-Symbol: ALIZF) habe gestern nachbörslich berichtet und gute Zahlen für das vergangene Quartal vorlegen können. Dazu starte das Unternehmen ein Aktienrückkaufprogramm bis zu EUR 3 Mrd. und die Dividende werde erhöht.



Bei der potenziellen Übernahme des deutschen Generikakonzerns STADA (ISIN: DE0007251803, WKN: 725180, Ticker-Symbol: SAZ, NASDAQ OTC-Symbol: STDAF) dürfte sich ein weiterer Interessent hinzugesellt haben. Die Wahrscheinlichkeit scheine hoch, dass das Unternehmen nun tatsächlich gekauft werde. Die Gerüchte habe es schon jahrelang gegeben. Preislich sei das Potenzial allerdings begrenzt angesichts der Bewertung der Vergleichsunternehmen.



In den USA sei es gestern mit den Aktien von Kraft Heinz (ISIN: US5007541064, WKN: A14TU4, Ticker-Symbol: KHNZ) bergab gegangen, der Markt habe sich enttäuscht über die gering ausgefallenen Kostensenkungen gezeigt. (17.02.2017/ac/a/m)





Wien (www.aktiencheck.de) - Die Berichtssaison ist noch voll in Gang, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG.Sowohl in Europa als auch in den USA würden heute noch einige Ergebnisse erwartet. Der Fokus liege bei den meisten Unternehmen auf dem Ausblick für 2017.