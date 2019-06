Börsenplätze Allianz-Aktie:



Kurzprofil Allianz SE:



Die Allianz Gruppe (ISIN: DE0008404005, WKN: 840400, Ticker-Symbol: ALV, Nasdaq OTC-Symbol: ALIZF) zählt zu den weltweit führenden Versicherern und Asset Managern und betreut mehr als 92 Millionen Privat- und Unternehmenskunden. Versicherungskunden der Allianz nutzen ein breites Angebot von der Sach-, Lebens- und Krankenversicherung über Assistance-Dienstleistungen und Kreditversicherung bis hin zur Industrieversicherung.



Die Allianz ist einer der weltweit größten Investoren und betreut im Auftrag ihrer Versicherungskunden ein Investmentportfolio von rund 673 Milliarden Euro. Zudem verwalten ihre Asset Manager PIMCO und Allianz Global Investors mehr als 1,4 Billionen Euro für Dritte. Mit ihrer systematischen Integration von ökologischen und sozialen Kriterien in ihre Geschäftsprozesse und Investitionsentscheidungen ist die Allianz SE der führende Versicherer im Dow Jones Sustainability Index. 2018 erwirtschafteten über 142.000 Mitarbeiter in mehr als 80 Ländern für die Gruppe einen Umsatz von 131 Milliarden Euro und erzielten ein operatives Ergebnis von 11,5 Milliarden Euro. (28.06.2019/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Allianz-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thomas Bergmann von "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Aktie des Versicherungskonzerns Allianz SE (ISIN: DE0008404005, WKN: 840400, Ticker-Symbol: ALV, Nasdaq OTC-Symbol: ALIZF) unter die Lupe.Wie das Unternehmen am Donnerstag mitgeteilt habe, werde Vorstandsmitglied Helga Jung zum Jahresende aus dem Unternehmen ausscheiden. An ihrer Stelle werde Renate Wagner die Bereiche Human Resources, Legal, Compliance und Mergers & Acquisitions übernehmen. "Mit ihr haben wir eine erfahrene und tatkräftige Führungskraft ernannt, die den zukünftigen Erfolg der Allianz aktiv vorantreiben wird", so Konzernchef Oliver Bäte.Wenige Tage zuvor habe die Allianz eine Zusammenarbeit mit dem britischen Insurtech-Unternehmen Wrisk geschlossen. Gemeinsam wolle man neue Versicherungen über mobile Endgeräte an den Mann bringen. Wrisk sei "strategischer Partner von mehr als 40 Automobilmarken.""Für Allianz Automotive bietet die Zusammenarbeit mit Wrisk die Möglichkeit, kundenorientierte Lösungen auf transparente und einfache Weise entsprechend der Gesamtstrategie der Allianz anzubieten", kommentiere Vertriebsmanager Stephan Ruby. "Einfachheit gewinnt!" heiße das Motto der Allianz. Die Prozesse und Angebote sollten einfacher und digitaler werden.Allianz Automotive und Wrisk würden sich zunächst auf den britischen Endkundenmarkt für Kfz-Versicherungen konzentrieren. Es gebe aber Pläne, um "die mobilen Lösungen zu skalieren und das Potenzial dieser Partnerschaft voll auszuschöpfen."Auf lange Sicht bleibt die Allianz aber ein Pflichtinvestment, so Thomas Bergmann von "Der Aktionär". (Analyse vom 28.06.2019)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link