Kurzprofil Allianz SE:



Die Allianz Gruppe (ISIN: DE0008404005, WKN: 840400, Ticker-Symbol: ALV, NASDAQ OTC-Symbol: ALIZF) zählt zu den weltweit führenden Versicherern und Asset Managern und betreut 126 Millionen Privat- und Unternehmenskunden in mehr als 70 Ländern. Versicherungskunden der Allianz nutzen ein breites Angebot von der Sach-, Lebens- und Krankenversicherung über Assistance-Dienstleistungen und Kreditversicherung bis hin zur Industrieversicherung.



Die Allianz ist einer der weltweit größten Investoren und betreut im Auftrag ihrer Versicherungskunden ein Investmentportfolio von etwa 809 Milliarden Euro. Zudem verwalten die Asset Manager PIMCO und Allianz Global Investors 2,0 Billionen Euro für Dritte. Mit ihrer systematischen Integration von ökologischen und sozialen Kriterien in ihre Geschäftsprozesse und Investitionsentscheidungen ist die Allianz der führende Versicherer im Dow Jones Sustainability Index, veröffentlicht am 12.11.2021. 2021 erwirtschafteten über 155.000 Mitarbeiter für die Gruppe einen Umsatz von 148,5 Milliarden Euro und erzielten ein operatives Ergebnis von 13,4 Milliarden Euro. (17.05.2022/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Allianz-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thomas Bergmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie der Allianz SE (ISIN: DE0008404005, WKN: 840400, Ticker-Symbol: ALV, NASDAQ OTC-Symbol: ALIZF) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Die Allianz habe sich heute mit dem US-Justizministerium ("DOJ") und der US-Börsenaufsichtsbehörde ("SEC") im Zusammenhang mit der Structured Alpha-Angelegenheit auf Vergleiche geeinigt. Gleichzeitig bekenne sich die Vermögensverwaltungstochter eines Wertpapierbetrugs schuldig. Damit sei die Angelegenheit aber endgültig abgehakt.Das kriminelle Fehlverhalten in Bezug auf die Structured Alpha Fonds beschränke sich auf einige wenige Personen in der Abteilung für Strukturierte Produkte von Allianz Global Investors (AGI), die nicht mehr bei dem Unternehmen beschäftigt seien, so der Versicherer in einer Mitteilung. Das Schuldeingeständnis führe dazu, dass die US-Tochter nach Ablauf einer Übergangsfrist von der Beratung von in den USA registrierten Investmentfonds und bestimmten Arten von Pensionsfonds ausgeschlossen werde. Die Allianz gehe aber davon aus, dass die SEC noch im Laufe des Tages Ausnahmegenehmigungen erteile, die sicherstellen würden, dass die Einigung die Geschäftsaktivitäten von PIMCO und der Allianz Life US nicht beeinträchtige.Im Zusammenhang mit den Vergleichen zahle der Versicherer 174,3 Millionen Dollar an das DOJ und 675 Millionen Dollar an die SEC. Die Investoren würden etwa 5 Milliarden Dollar erhalten. Sämtliche zu zahlenden Beträge und Entschädigungen seien in den Rückstellungen für 2021 und für das erste Quartal 2022 berücksichtigt.Die Nachricht sei positiv für die Allianz-Aktionäre, weil damit ein erheblicher Belastungsfaktor verschwinde. Der Konzern kann sich jetzt wieder auf das Kerngeschäft fokussieren, was dem Kurs zusätzlich helfen sollte, so Thomas Bergmann von "Der Aktionär" zur Allianz-Aktie. (Analyse vom 17.05.2022)Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Allianz.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link