Börsenplätze Allianz-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Allianz-Aktie:

165,26 EUR +1,30% (19.10.2020, 10:05)



Xetra-Aktienkurs Allianz-Aktie:

165,54 EUR +1,12% (19.10.2020, 09:50)



ISIN Allianz-Aktie:

DE0008404005



WKN Allianz-Aktie:

840400



Ticker-Symbol Allianz-Aktie:

ALV



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Allianz-Aktie:

ALIZF



Kurzprofil Allianz SE:



Die Allianz Gruppe (ISIN: DE0008404005, WKN: 840400, Ticker-Symbol: ALV, Nasdaq OTC-Symbol: ALIZF) zählt zu den weltweit führenden Versicherern und Asset Managern und betreut mehr als 100 Millionen Privat- und Unternehmenskunden in mehr als 70 Ländern. Versicherungskunden der Allianz nutzen ein breites Angebot von der Sach-, Lebens- und Krankenversicherung über Assistance-Dienstleistungen und Kreditversicherung bis hin zur Industrieversicherung.



Die Allianz ist einer der weltweit größten Investoren und betreut im Auftrag ihrer Versicherungskunden ein Investmentportfolio von über 754 Milliarden Euro. Zudem verwalten die Asset Manager Allianz Global Investors und PIMCO fast 1,7 Billionen Euro für Dritte. Mit ihrer systematischen Integration von ökologischen und sozialen Kriterien in ihre Geschäftsprozesse und Investitionsentscheidungen ist die Allianz der führende Versicherer im Dow Jones Sustainability Index. 2019 erwirtschafteten über 147.000 Mitarbeiter für die Gruppe einen Umsatz von 142 Milliarden Euro und erzielten ein operatives Ergebnis von 11,9 Milliarden Euro. (19.10.2020/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Allianz-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thomas Bergmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie des Münchner Versicherungskonzerns Allianz SE (ISIN: DE0008404005, WKN: 840400, Ticker-Symbol: ALV, Nasdaq OTC-Symbol: ALIZF) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Nach einem Bericht der Zeitung "Expansion" würden der Münchner Versicherer Allianz und der spanische Telekommunikationskonzern Telefónica ein Glasfaser-Joint-Venture in Deutschland gründen. Das Medium berufe sich auf mit der Angelegenheit vertraute Personen. Der Versicherer investiere seine Kundengelder zunehmend in alternative Anlagen, da diese mehr Rendite abwerfen würden.Dem Bericht nach sollten beide Parteien jeweils 50 Prozent des geplanten Joint Ventures kontrollieren. Eine Einigung werde in den kommenden Wochen erwartet. Das Projekt solle mit Investition von 2,4 Milliarden Euro zunächst Glasfaserdienste in zwei Millionen Haushalte bringen.Das geplante Joint Venture werde den Kurs jetzt nicht massiv beflügeln, sei aber nach den ganzen schlechten News der letzten Wochen ein gutes Zeichen. Es zeige, dass dem Versicherer die Ideen nicht ausgehen würden, das Geld seiner Kunden anzulegen und damit - hoffentlich - gute Renditen zu erwirtschaften.Die Einschätzung des "Aktionär" zur Allianz bleibt unverändert, so Thomas Bergmann. (Analyse vom 19.10.2020)Hinweis auf potenzielle Interessenkonflikte gemäß §34b WpHG:Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die durch die durch die Publikation etwaig resultierende Kursentwicklung profitieren: Allianz.