Kurzprofil Allianz SE:



Die Allianz Gruppe (ISIN: DE0008404005, WKN: 840400, Ticker-Symbol: ALV, Nasdaq OTC-Symbol: ALIZF) zählt zu den weltweit führenden Versicherern und Asset Managern und betreut mehr als 86 Millionen Privat- und Unternehmenskunden. Versicherungskunden der Allianz nutzen ein breites Angebot von der Sach-, Lebens- und Krankenversicherung über Assistance-Dienstleistungen und Kreditversicherung bis hin zur Industrieversicherung. Die Allianz ist einer der weltweit größten Investoren und betreut im Auftrag ihrer Versicherungskunden ein Investmentportfolio von über 650 Milliarden Euro. Zudem verwalten ihre Asset Manager Allianz Global Investors und PIMCO mehr als 1,4 Billionen Euro für Dritte. Mit ihrer systematischen Integration von ökologischen und sozialen Kriterien in ihre Geschäftsprozesse und Investitionsentscheidungen ist die Allianz SE der führende Versicherer im Dow Jones Sustainability Index. 2017 erwirtschafteten über 140.000 Mitarbeiter in mehr als 70 Ländern für die Gruppe einen Umsatz von 126 Milliarden Euro und erzielten ein operatives Ergebnis von 11 Milliarden Euro. (06.12.2018/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Allianz-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Fabian Strebin, Redakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Versicherungskonzerns Allianz SE (ISIN: DE0008404005, WKN: 840400, Ticker-Symbol: ALV, Nasdaq OTC-Symbol: ALIZF) unter die Lupe.Die Aktien der Versicherer würden seit Tagen deutlich verlieren. Dem könne sich auch die Allianz nicht entziehen. Grund für die Kursverluste sei insbesondere eine besondere Konstellation am Anleihemarkt. Das müssten Investoren jetzt wissen.Die Zinsen für US-Staatsanleihen seien letztlich deutlich gesunken. Die Rendite zehnjähriger Papiere sei auf 2,95% und damit erstmals seit Monaten wieder unter drei Prozent gesunken. Vor vier Wochen seien es noch 3,3% gewesen. Auch die Verzinsung von Kursläufern sei gesunken, jedoch weniger stark. Das führe aber zu dem Effekt, dass der Abstand zwischen zwei und -zehnjährigen Anleihen gestern im Handel auf 0,14 Prozentpunkte gesunken sei. So niedrig sei die Differenz zuletzt im Sommer 2007 kurz vor Ausbruch der Finanzkrise gewesen.Anleger würden also für einen Kredit an den Staat mit einer Laufzeit von zwei Jahren fast so viel wie für eine Laufzeit von zehn Jahren verlangen. Seien die kurzfristigen Zinsen höher als die langfristigen, spreche man von einer inversen Zinsstrukturkurve. Diese trete meist vor Rezessionen auf. Die Allianz als Versicherer leide besonders unter sinkenden Zinsen und der Rezessionsgefahr, denn sie verwalte ein milliardenschweres Anleiheportfolio, dessen Wert bei geringeren Zinsen abnehme.Aufgrund der unsicheren Lage am Anleihemarkt ist die Allianz-Aktie für Neueinsteiger aktuell kein Kauf; wer bereits investiert ist, bleibt aber dabei und beachtet den Stopp bei 170,00 Euro, so Fabian Strebin von "Der Aktionär". (Analyse vom 06.12.2018)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link