Tradegate-Aktienkurs Allianz-Aktie:

199,38 EUR +1,46% (06.08.2021, 08:58)



XETRA-Aktienkurs Allianz-Aktie:

192,88 EUR +1,25% (05.08.2021, 17:35)



ISIN Allianz-Aktie:

DE0008404005



WKN Allianz-Aktie:

840400



Ticker-Symbol Deutschland Allianz-Aktie:

ALV



NASDAQ Other OTC-Ticker-Symbol Allianz-Aktie:

ALIZF



Kurzprofil Allianz SE:



Die Allianz Gruppe (ISIN: DE0008404005, WKN: 840400, Ticker-Symbol: ALV, NASDAQ OTC-Symbol: ALIZF) zählt zu den weltweit führenden Versicherern und Asset Managern und betreut mehr als 100 Millionen Privat- und Unternehmenskunden in mehr als 70 Ländern. Versicherungskunden der Allianz nutzen ein breites Angebot von der Sach-, Lebens- und Krankenversicherung über Assistance-Dienstleistungen und Kreditversicherung bis hin zur Industrieversicherung.



Die Allianz ist einer der weltweit größten Investoren und betreut im Auftrag ihrer Versicherungskunden ein Investmentportfolio von etwa 790 Milliarden Euro. Zudem verwalten unsere Asset Manager PIMCO und Allianz Global Investors 1,7 Billionen Euro für Dritte. Mit unserer systematischen Integration von ökologischen und sozialen Kriterien in unsere Geschäftsprozesse und Investitionsentscheidungen sind wir unter den führenden Versicherern im Dow Jones Sustainability Index. 2020 erwirtschafteten über 150.000 Mitarbeiter für die Gruppe einen Umsatz von 140 Milliarden Euro und erzielten ein operatives Ergebnis von 10,8 Milliarden Euro. (06.08.2021/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Allianz-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thomas Bergmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Versicherers Allianz SE (ISIN: DE0008404005, WKN: 840400, Ticker-Symbol: ALV, NASDAQ OTC-Symbol: ALIZF) unter die Lupe.Der Münchner Konzern habe die Gunst der Stunde genutzt und nach einigen Misstönen in den letzten Tagen wieder positive Nachrichten parat. Nachdem die Allianz bereits am Donnerstagabend ein neues Aktienrückkaufprogramm im Volumen von 750 Mio. Euro angekündigt habe, habe der DAX-Konzern heute Morgen durch die Bank starke Zahlen vorgelegt.Mit den Quartalszahlen hätten die Münchner auch einiges Vertrauen zurückgewonnen. Auf den ersten Blick habe die Allianz alle Erwartungen übertroffen, v.a. beim operativen Ergebnis. Zudem erhöhe der Versicherer den Ausblick für das Gesamtjahr.Die Quartalszahlen der Allianz seien richtig gut ausgefallen. Hinzu komme die Unterstützung durch ein neues Aktienrückkaufprogramm. Einziger Wermutstropfen bisher: Man erwarte mehr Details zu den Klagen in den USA im Zusammenhang mit den Structured Alpha Fonds. Möglicherweise kämen hier im Laufe des Tages noch mehr Informationen. Der Stopp von 188 Euro scheine vorerst kein Thema mehr zu sein. Jefferies sehe ein Kursziel von 240 Euro, so Thomas Bergmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 06.08.2021)Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Allianz.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Allianz-Aktie: