Börsenplätze Allianz-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Allianz-Aktie:

215,15 EUR -1,83% (25.04.2022, 10:59)



XETRA-Aktienkurs Allianz-Aktie:

215,50 EUR -1,69% (25.04.2022, 10:44)



ISIN Allianz-Aktie:

DE0008404005



WKN Allianz-Aktie:

840400



Ticker-Symbol Allianz-Aktie:

ALV



NASDAQ OTC-Symbol Allianz-Aktie:

ALIZF



Kurzprofil Allianz SE:



Die Allianz Gruppe (ISIN: DE0008404005, WKN: 840400, Ticker-Symbol: ALV, NASDAQ OTC-Symbol: ALIZF) zählt zu den weltweit führenden Versicherern und Asset Managern und betreut 126 Millionen Privat- und Unternehmenskunden in mehr als 70 Ländern. Versicherungskunden der Allianz nutzen ein breites Angebot von der Sach-, Lebens- und Krankenversicherung über Assistance-Dienstleistungen und Kreditversicherung bis hin zur Industrieversicherung.



Die Allianz ist einer der weltweit größten Investoren und betreut im Auftrag ihrer Versicherungskunden ein Investmentportfolio von etwa 809 Milliarden Euro. Zudem verwalten die Asset Manager PIMCO und Allianz Global Investors 2,0 Billionen Euro für Dritte. Mit ihrer systematischen Integration von ökologischen und sozialen Kriterien in ihre Geschäftsprozesse und Investitionsentscheidungen ist die Allianz der führende Versicherer im Dow Jones Sustainability Index, veröffentlicht am 12.11.2021. 2021 erwirtschafteten über 155.000 Mitarbeiter für die Gruppe einen Umsatz von 148,5 Milliarden Euro und erzielten ein operatives Ergebnis von 13,4 Milliarden Euro. (25.04.2022/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Allianz-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Andreas Deutsch vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Allianz SE (ISIN: DE0008404005, WKN: 840400, Ticker-Symbol: ALV, NASDAQ OTC-Symbol: ALIZF) unter die Lupe.Die Anleger müssten derzeit mit dem perfekten Sturm klarkommen: Steigende Zinsen, hohe Inflation, Krieg in der Ukraine, gestresste Lieferketten und eine sich zuspitzende Corona-Situation in China würden den DAX am Montag unter 14.000 Punkte fallen lassen. Kein Wunder, dass das Sicherheitsbedürfnis der Börsianer steige.74 Prozent der Investoren würden folglich erwarten, dass angesichts der zahlreichen Risikofaktoren Value-Aktien 2022 Growth-Aktien überflügeln würden. Dies sei das Ergebnis einer Umfrage von MLIV Pulse. Es wäre das erste Mal seit 2007, dass Wachstumsaktien den Kürzeren ziehen würden.40 Prozent der befragten Anleger hätten den S&P 500 Value Index als ihr favorisiertes Investment für das laufende Jahr genannt. 25 Prozent hätten angegeben, bevorzugt in Energie-Aktien anzulegen, 17 Prozent hätten Banken-Titel als aussichtsreichste Branche genannt.Eine klare Absage hätten die Börsianer den Emerging Markets erteilt. Lediglich 36 Prozent würden 2022 in den MSCI Emerging Markets Index investieren wollen. Aus dem Index sei Russland entfernt worden, die größte Gewichtung habe China mit 31 Prozent. Die von Bloomberg befragten Ökonomen hätten ihre BIP-Wachstumsprognose auf fünf Prozent gesenkt - es wäre das schwächste Wachstum seit 1990, wenn man von der Pandemie 2020 absehe.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Hinweis auf Interessenskonflikte:Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Allianz.