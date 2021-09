Börsenplätze Allianz-Aktie:



Die Allianz Gruppe (ISIN: DE0008404005, WKN: 840400, Ticker-Symbol: ALV, NASDAQ OTC-Symbol: ALIZF) zählt zu den weltweit führenden Versicherern und Asset Managern und betreut mehr als 100 Millionen Privat- und Unternehmenskunden in mehr als 70 Ländern. Versicherungskunden der Allianz nutzen ein breites Angebot von der Sach-, Lebens- und Krankenversicherung über Assistance-Dienstleistungen und Kreditversicherung bis hin zur Industrieversicherung.



Die Allianz ist einer der weltweit größten Investoren und betreut im Auftrag ihrer Versicherungskunden ein Investmentportfolio von etwa 790 Milliarden Euro. Zudem verwalten unsere Asset Manager PIMCO und Allianz Global Investors 1,7 Billionen Euro für Dritte. Mit unserer systematischen Integration von ökologischen und sozialen Kriterien in unsere Geschäftsprozesse und Investitionsentscheidungen sind wir unter den führenden Versicherern im Dow Jones Sustainability Index. 2020 erwirtschafteten über 150.000 Mitarbeiter für die Gruppe einen Umsatz von 140 Milliarden Euro und erzielten ein operatives Ergebnis von 10,8 Milliarden Euro. (13.09.2021/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Allianz-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thomas Bergmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Münchner Versicherungsriesen Allianz SE (ISIN: DE0008404005, WKN: 840400, Ticker-Symbol: ALV, NASDAQ OTC-Symbol: ALIZF) unter die Lupe.Die schlechten Nachrichten rund um Allianz würden nicht abreißen. Am Freitag habe Reuters berichtet, dass das US-Justizministerium möglicherweise strafrechtlich relevantes Fehlverhalten von Allianz-Fondsmanagern untersuche. Am Morgen dann die Kunde, Berenberg stufe wegen den Unsicherheiten bezüglich der Alpha-Fonds die Aktie ab.Nach dem Bericht von Reuters untersuche das Justizministerium (DOJ), ob die Manager der Structured Alpha Funds von Allianz Global Investor ihre Strategie zum Schutz vor Marktcrashs aufgegeben und wie sie den Anlegern die Höhe des Risikos mitgeteilt hätten. Reuters berufe sich dabei auf drei mit der Sache vertrauten Personen. Das DOJ habe bereits Anfang August die Ermittlungen aufgenommen, zuvor schon die US-Börsenaufsicht SEC. Letzte Woche sei bekannt geworden, dass die BaFin die Angelegenheit untersuche.Gegen die Allianz seien mindestens 25 Klagen von Investoren, überwiegend von öffentlichen US-Pensionskassen, anhängig, die insgesamt rund sechs Milliarden Dollar Schadenersatz fordern würden. Die Anleger würden argumentieren, dass der Zusammenbruch der Alpha-Fonds darauf zurückzuführen sei, dass die Allianz von ihrer erklärten Strategie abgewichen habe, sich mit Put-Optionen gegen Markteinbrüche abzusichern.Reuters habe Reiner Klöcker, Fondsmanager bei Union Investment, einem der größten Aktionäre der Allianz zitiert: "Die Ermittlungen des DOJ bestärken den Verdacht auf eklatantes internes Fehlverhalten oder fehlende Kontrollprozesse."Das Thema Alpha-Fonds werde die Allianz noch eine Weile beschäftigen. Vor diesem Hintergrund dürfte die Aktie den Markt nicht schlagen können. Anleger mit langfristigem Anlagehorizont bleiben zunächst an Bord, beachten aber den Stoppkurs des AKTIONÄR (Ausgabe 38/2021), so Thomas Bergmann. (Analyse vom 13.09.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link