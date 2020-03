Börsenplätze Allianz-Aktie:



Xetra-Aktienkurs Allianz-Aktie:

134,74 EUR +10,35% (20.03.2020, 17:35)



Tradegate-Aktienkurs Allianz-Aktie:

132,46 EUR +8,34% (20.03.2020, 20:27)



ISIN Allianz-Aktie:

DE0008404005



WKN Allianz-Aktie:

840400



Ticker-Symbol Allianz-Aktie:

ALV



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Allianz-Aktie:

ALIZF



Kurzprofil Allianz SE:



Die Allianz Gruppe (ISIN: DE0008404005, WKN: 840400, Ticker-Symbol: ALV, Nasdaq OTC-Symbol: ALIZF) zählt zu den weltweit führenden Versicherern und Asset Managern und betreut mehr als 100 Millionen Privat- und Unternehmenskunden in mehr als 70 Ländern. Versicherungskunden der Allianz nutzen ein breites Angebot von der Sach-, Lebens- und Krankenversicherung über Assistance-Dienstleistungen und Kreditversicherung bis hin zur Industrieversicherung.



Die Allianz ist einer der weltweit größten Investoren und betreut im Auftrag ihrer Versicherungskunden ein Investmentportfolio von über 754 Milliarden Euro. Zudem verwalten die Asset Manager Allianz Global Investors und PIMCO fast 1,7 Billionen Euro für Dritte. Mit ihrer systematischen Integration von ökologischen und sozialen Kriterien in ihre Geschäftsprozesse und Investitionsentscheidungen ist die Allianz der führende Versicherer im Dow Jones Sustainability Index. 2019 erwirtschafteten über 147.000 Mitarbeiter für die Gruppe einen Umsatz von 142 Milliarden Euro und erzielten ein operatives Ergebnis von 11,9 Milliarden Euro. (20.03.2020/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Allianz-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thomas Bergmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Versicherers Allianz SE (ISIN: DE0008404005, WKN: 840400, Ticker-Symbol: ALV, Nasdaq OTC-Symbol: ALIZF) unter die Lupe.Nach vielen Absagen hätten Munich Re und Allianz heute mitgeteilt, ihre Hauptversammlungen wie geplant am 29. April beziehungsweise am 6. Mai in München abzuhalten. Die Aktionäre sollten die sich bietenden Möglichkeiten nutzen, um nicht persönlich an den Versammlungen teilnehmen zu müssen. Grundsätzlich sei das eine gute Nachricht.Die beiden Münchner Versicherer möchten die Veranstaltungen durchführen, auch um eine Auszahlung der vorgeschlagenen Dividenden zu ermöglichen. "Die Hauptversammlung ohne physische Präsenz als reine Online-Hauptversammlung durchzuführen wäre die angemessene, aber nach geltendem Recht nicht zulässige Lösung", habe die Munich Re am Freitag an ihre Aktionäre geschrieben."Gleichwohl ist es unser Interesse, die Anzahl der Teilnehmer vor Ort so weit wie möglich zu reduzieren". Das Unternehmen habe zur Briefwahl, Online-Teilnahme oder die Bevollmächtigung von Stimmrechtsvertretern gerufen. Zuvor habe bereits die Allianz erklärt, dass es ihr Ziel sei, die Anzahl der Personen vor Ort signifikant zu reduzieren, um das Risiko einer Absage möglichst gering zu halten. "Wir bitten die Aktionäre mit großem Nachdruck, die Möglichkeiten der Fernabstimmung zu nutzen und die Hauptversammlung über unseren Livestream auf der Website zu verfolgen", habe die Allianz geschrieben.Für die leidgeplagten Aktionäre komme die Nachricht wohl gerade recht. Die Allianz schütte 9,60 Euro pro Aktie und habe damit eine Dividendenrendite von rund 7 Prozent. Bei der Munich Re seien es sogar 9,80 Euro pro Anteil - entsprechend liege die Rendite bei 6,2 Prozent.Hinweis auf mögliche Interessenskonflikte:Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die durch die durch die Publikation etwaig resultierende Kursentwicklung profitieren: Allianz und Munich Re.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link