Die Allianz Gruppe (ISIN: DE0008404005, WKN: 840400, Ticker-Symbol: ALV, Nasdaq OTC-Symbol: ALIZF) zählt zu den weltweit führenden Versicherern und Asset Managern und betreut mehr als 100 Millionen Privat- und Unternehmenskunden in mehr als 70 Ländern. Versicherungskunden der Allianz nutzen ein breites Angebot von der Sach-, Lebens- und Krankenversicherung über Assistance-Dienstleistungen und Kreditversicherung bis hin zur Industrieversicherung.



Die Allianz ist einer der weltweit größten Investoren und betreut im Auftrag ihrer Versicherungskunden ein Investmentportfolio von über 754 Milliarden Euro. Zudem verwalten die Asset Manager Allianz Global Investors und PIMCO fast 1,7 Billionen Euro für Dritte. Mit ihrer systematischen Integration von ökologischen und sozialen Kriterien in ihre Geschäftsprozesse und Investitionsentscheidungen ist die Allianz der führende Versicherer im Dow Jones Sustainability Index. 2019 erwirtschafteten über 147.000 Mitarbeiter für die Gruppe einen Umsatz von 142 Milliarden Euro und erzielten ein operatives Ergebnis von 11,9 Milliarden Euro. (11.05.2020/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Allianz-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thomas Bergmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Versicherungskonzerns Allianz SE (ISIN: DE0008404005, WKN: 840400, Ticker-Symbol: ALV, Nasdaq OTC-Symbol: ALIZF) unter die Lupe.Europas größter Versicherer werde am Dienstagmorgen seine Quartalszahlen veröffentlichen. Seit Ende April würden die Aktionäre wissen, dass wegen der Pandemie die Jahresprognose nicht erreicht werden könne. Möglicherweise werde Konzernchef Oliver Bäte bereits eine neue Guidance vorstellen, wobei dieser Wunsch etwas verfrüht scheine. Darauf sollten Anleger achten.Die Allianz habe ursprünglichen 12 Milliarden Euro plus oder minus 500 Millionen Euro verdienen wollen. Konzernchef Oliver Bäte habe diese Prognose revidiert und mit den enormen Marktschwankungen während der Ausbreitung des Coronavirus begründet. Ein neues Gewinnziel wolle der Konzern nach Abschluss der revidierten Planung veröffentlichen. Wann diese abgeschlossen sein werde, sei nicht bekannt. Anleger würden hoffen, dass es bereits am Dienstag eine Indikation gebe.Die Pandemie treffe den Konzern sowohl auf der Schadensseite als auch durch die Verwerfungen am Kapitalmarkt. In der Mitteilung zu den vorläufigen Zahlen hätten die Details gefehlt, wie der Rückgang des operativen Gewinns auf 2,3 von 3,0 Milliarden Euro im Vorjahreszeitraum zustande gekommen sei.Unter den Kapitalmarktschwankungen leide auch die US-Fondstochter Pimco. Sie dürfte nach langer Zeit wieder Kapitalabflüsse verbucht haben. Im Gesamtjahr 2019 habe Pimco Nettomittelzuflüsse von 83 Milliarden Euro verbucht, 17,7 Milliarden davon im vierten Quartal.Dank ihrer starken Bilanz müsse die Allianz die Krise aber nicht fürchten, wie Vorstandschef Bäte nicht müde werde zu betonen. Ende 2019 habe die nach dem Regelwerk Solvency 2 ermittelte Kapitalquote bei sehr komfortablen 212 Prozent gelegen. Die Auszahlung der auf 9,60 Euro erhöhten Dividende habe sich die Allianz ohne Probleme leisten können. Das laufende Aktienrückkaufprogramm liege unterdessen allerdings auf Eis.Der Quartalsbericht der Allianz berge eine gewisse Spannung. Traue sich Bäte schon zu, auf das Gesamtjahr zu blicken? (Analyse vom 11.05.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Hinweis auf mögliche Interessenskonflikte: