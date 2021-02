Tradegate-Aktienkurs Allianz-Aktie:

Kurzprofil Allianz SE:



Die Allianz Gruppe (ISIN: DE0008404005, WKN: 840400, Ticker-Symbol: ALV, Nasdaq OTC-Symbol: ALIZF) zählt zu den weltweit führenden Versicherern und Asset Managern und betreut mehr als 100 Millionen Privat- und Unternehmenskunden in mehr als 70 Ländern. Versicherungskunden der Allianz nutzen ein breites Angebot von der Sach-, Lebens- und Krankenversicherung über Assistance-Dienstleistungen und Kreditversicherung bis hin zur Industrieversicherung.



Die Allianz ist einer der weltweit größten Investoren und betreut im Auftrag ihrer Versicherungskunden ein Investmentportfolio von über 754 Milliarden Euro. Zudem verwalten die Asset Manager Allianz Global Investors und PIMCO fast 1,7 Billionen Euro für Dritte. Mit ihrer systematischen Integration von ökologischen und sozialen Kriterien in ihre Geschäftsprozesse und Investitionsentscheidungen ist die Allianz der führende Versicherer im Dow Jones Sustainability Index. 2019 erwirtschafteten über 147.000 Mitarbeiter für die Gruppe einen Umsatz von 142 Milliarden Euro und erzielten ein operatives Ergebnis von 11,9 Milliarden Euro. (22.02.2021/ac/a/d)



Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Allianz-Aktienanalyse von Analyst Jan Lennertz von Independent Research:Jan Lennertz, Aktienanalyst von Independent Research, stuft in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Allianz SE (ISIN: DE0008404005, WKN: 840400, Ticker-Symbol: ALV, Nasdaq OTC-Symbol: ALIZF) von "kaufen" auf "halten" herab.Das Zahlenwerk des Q2/2020 (untestiert) sei aus Sicht des Analysten gemischt ausgefallen, habe aber teilweise moderat über dem Marktkonsens gelegen. Auf Segmentebene habe Allianz eine teilweise deutliche Ergebnisverbesserung in allen drei Segmenten verzeichnet. Die Bilanzkennzahlen (per 31.12.2021) hätten nach Meinung des Analysten auf einem sehr soliden Niveau gelegen.Darüber hinaus habe der Versicherer die Guidance für 2021 bekannt gegeben. Demnach erwarte der Konzern ein operatives Ergebnis von rund 12,0 Mrd. Euro (+/- 1,0 Mrd. Euro). Diese Guidance entspreche der bisherigen Analystenerwartung. Die vorgeschlagene Dividende für das abgelaufene Geschäftsjahr habe auf Vorjahresniveau und damit unter der Analystenerwartung gelegen, was sich auf die Analystenprognosen für 2021 und 2022 auswirke.Lennertz passe seine Schätzungen (EPS 2021e: unverändert 19,72 Euro; DPS 2021e: 10,20 (alt: 11,00) Euro; EPS 2022e: unverändert 20,29 Euro; DPS 2022e: 10,80 (alt: 11,00) Euro) teilweise an. Seit seiner Hochstufung auf "kaufen" am 12.05.2020 habe sich der Aktienkurs deutlich positiv (+28,8%) entwickelt und der Analyst sehe die Aktie auf dem aktuellen Kursniveau fair bewertet.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Allianz-Aktie: