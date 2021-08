Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Die Allianz Gruppe (ISIN: DE0008404005, WKN: 840400, Ticker-Symbol: ALV, NASDAQ OTC-Symbol: ALIZF) zählt zu den weltweit führenden Versicherern und Asset Managern und betreut mehr als 100 Millionen Privat- und Unternehmenskunden in mehr als 70 Ländern. Versicherungskunden der Allianz nutzen ein breites Angebot von der Sach-, Lebens- und Krankenversicherung über Assistance-Dienstleistungen und Kreditversicherung bis hin zur Industrieversicherung.



Die Allianz ist einer der weltweit größten Investoren und betreut im Auftrag ihrer Versicherungskunden ein Investmentportfolio von etwa 790 Milliarden Euro. Zudem verwalten unsere Asset Manager PIMCO und Allianz Global Investors 1,7 Billionen Euro für Dritte. Mit unserer systematischen Integration von ökologischen und sozialen Kriterien in unsere Geschäftsprozesse und Investitionsentscheidungen sind wir unter den führenden Versicherern im Dow Jones Sustainability Index. 2020 erwirtschafteten über 150.000 Mitarbeiter für die Gruppe einen Umsatz von 140 Milliarden Euro und erzielten ein operatives Ergebnis von 10,8 Milliarden Euro. (05.08.2021/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Allianz-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thomas Bergmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Versicherers Allianz SE (ISIN: DE0008404005, WKN: 840400, Ticker-Symbol: ALV, NASDAQ OTC-Symbol: ALIZF) unter die Lupe.Es scheine nicht übertrieben, vom wichtigsten Termin des Jahres für die Allianz zu sprechen, wenn der Münchner Konzern am Freitag seinen Quartalsbericht vorstelle. Die Anleger würden Antworten auf Fragen wie das Ausmaß der Flutkatastrophe, die möglichen Folgen der Milliardenklagen in den USA sowie die Wiederaufnahme von Aktienrückkäufen erwarten.Nach Einschätzung vieler Experten dürfte die Allianz nach dem zweiten Quartal auf einem guten Weg sein, trotz allem ihr Gewinnziel für 2021 zu erreichen. Das gut laufende operative Geschäft würde wohl auch eine Erhöhung des Ausblicks hergeben, doch die Entwicklung in den USA in Zusammenhang mit den Structured Alpha Fonds dürfte Finanzvorstand Giulio Terzariol davon abhalten. Die Belastungen durch die Flut in Deutschland und andere Katastrophen sollten hingegen nicht so groß sein.Die Investoren würden v.a. mehr Details zu den Klagen in den USA erwarten. Konzernchef Oliver Bäte habe am letzten Sonntag vor einem "relevanten Risiko" und "erheblichen Auswirkungen" auf künftige Ergebnisse gewarnt - ohne konkret zu werden.Gespannt dürfe man sein, ob der Konzern Anpassungen an seinem Ausblick für das Gesamtjahr vornehme. Der Konzern rechne bislang mit einem operativen Gewinn von 12 Mrd. Euro nach 11,86 Mrd. im Vorjahr, wobei Abweichungen um jeweils 1 Mrd. Euro nach oben oder unten möglich seien.Des Weiteren wecke die anhaltend hohe Kapitalausstattung stets Begehrlichkeiten nach der Wiederaufnahme von Aktienrückkäufen. Der DAX-Konzern habe im vergangenen Jahr das wegen der Pandemie zunächst ausgesetzte Aktienrückkaufprogramm über 1,5 Mrd. Euro endgültig beendet und den noch ausstehenden Teil von 750 Mio. Euro nicht mehr ausgeführt. Gebe es ein neues, sei die entscheidende Frage.Die Allianz müsse schnell die Kurve bekommen, um nicht mehr Schaden im Aktienkurs anzurichten. Der Quartalsbericht an diesem Freitag wäre eine gute Gelegenheit mit guten Neuigkeiten anzufangen, so Thomas Bergmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 05.08.2021)Hinweis auf Interessenkonflikte:Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Allianz.