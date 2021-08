XETRA-Aktienkurs Allianz-Aktie:

193,18 EUR -0,27% (03.08.2021, 11:43)



ISIN Allianz-Aktie:

DE0008404005



WKN Allianz-Aktie:

840400



Ticker-Symbol Deutschland Allianz-Aktie:

ALV



NASDAQ Other OTC-Ticker-Symbol Allianz-Aktie:

ALIZF



Kurzprofil Allianz SE:



Die Allianz Gruppe (ISIN: DE0008404005, WKN: 840400, Ticker-Symbol: ALV, NASDAQ OTC-Symbol: ALIZF) zählt zu den weltweit führenden Versicherern und Asset Managern und betreut mehr als 100 Millionen* Privat- und Unternehmenskunden in mehr als 70 Ländern. Versicherungskunden der Allianz nutzen ein breites Angebot von der Sach-, Lebens- und Krankenversicherung über Assistance-Dienstleistungen und Kreditversicherung bis hin zur Industrieversicherung.



Die Allianz ist einer der weltweit größten Investoren und betreut im Auftrag ihrer Versicherungskunden ein Investmentportfolio von etwa 790 Milliarden Euro. Zudem verwalten unsere Asset Manager PIMCO und Allianz Global Investors 1,7 Billionen Euro für Dritte. Mit unserer systematischen Integration von ökologischen und sozialen Kriterien in unsere Geschäftsprozesse und Investitionsentscheidungen sind wir unter den führenden Versicherern im Dow Jones Sustainability Index. 2020 erwirtschafteten über 150.000 Mitarbeiter für die Gruppe einen Umsatz von 140 Milliarden Euro und erzielten ein operatives Ergebnis von 10,8 Milliarden Euro. (03.08.2021/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Allianz-Aktienanalyse von Analyst Jan Lennertz von Independent Research:Jan Lennertz, Aktienanalyst von Independent Research, erhöht in einer aktuellen Aktienanalyse sein Kursziel für die Aktie der Allianz SE (ISIN: DE0008404005, WKN: 840400, Ticker-Symbol: ALV, Nasdaq OTC-Symbol: ALIZF).In einer Pressemitteilung vom 01.08.2021 habe der Versicherer bekannt gegeben, dass im Rahmen der Prozesswelle um die hohen Vermögensverluste des Structured Alpha Fonds der Tochter Allianz Global Invest aufgrund der Corona-Pandemie nun eine Untersuchung durch die US-Justizbehörde eingeleitet worden sei und entsprechende Unterlagen angefordert worden seien. Insgesamt sei es laut Reuters zu Verlusten für u.a. Pensionsfonds in Höhe von rund 4,0 Mrd. USD gekommen. Die genauen Auswirkungen könne Allianz zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht abschätzen, da sowohl Zeitrahmen als auch Ausgang der Untersuchungen noch nicht absehbar seien. Dennoch gehe der Konzern nun davon aus, dass es zu erheblichen Auswirkungen auf die zukünftigen Finanzergebnisse kommen könne. Da die Höhe dieser Auswirkungen sowie Kosten für Gerichtsprozesse und eventuelle Strafzahlungen noch nicht absehbar seien, habe das Unternehmen zum jetzigen Zeitpunkt noch keine Rückstellungen gebildet.Die Allianz-Aktie habe deutlich auf die Meldung reagiert und zwischenzeitlich einen Rückgang um 9,6% verzeichnet. Lennertz lasse seine Erwartungen (EPS 2021e: 19,72 Euro; DPS 2021e: 10,20 Euro; EPS 2022e: 20,29 Euro; DPS 2022e: 10,80 Euro) vorerst unverändert. Auf Basis seines modifizierten Gordon-Growth-Modells (gestiegenes Beta) habe der Analyst ein Kursziel für die Allianz-Aktie von 200,00 (alt: 225,00) Euro ermittelt. Zusammen mit seiner Dividendenerwartung (10,20 Euro/Aktie) ergebe sich ein positiver Gesamtertrag (12 Monate) von unter 10%.Daher lautet unser Votum weiterhin Halten, so Jan Lennertz, Analyst von Independent Research. Vor dem Hintergrund der weiterhin guten Kapitalausstattung des Versicherers (u.a. Solvabilitätsquote zum 31.03.2021: 210%) sehe der Analyst diesen auf eventuell höher ausfallende Belastungen gut vorbereitet. (Analyse vom 03.08.2021)Börsenplätze Allianz-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Allianz-Aktie:192,74 EUR -0,32% (03.08.2021, 11:58)