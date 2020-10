Börsenplätze Allianz-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Allianz-Aktie:

150,82 EUR -0,26% (29.10.2020, 11:59)



Xetra-Aktienkurs Allianz-Aktie:

150,46 EUR -0,95% (29.10.2020, 11:45)



ISIN Allianz-Aktie:

DE0008404005



WKN Allianz-Aktie:

840400



Ticker-Symbol Allianz-Aktie:

ALV



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Allianz-Aktie:

ALIZF



Kurzprofil Allianz SE:



Die Allianz Gruppe (ISIN: DE0008404005, WKN: 840400, Ticker-Symbol: ALV, Nasdaq OTC-Symbol: ALIZF) zählt zu den weltweit führenden Versicherern und Asset Managern und betreut mehr als 100 Millionen Privat- und Unternehmenskunden in mehr als 70 Ländern. Versicherungskunden der Allianz nutzen ein breites Angebot von der Sach-, Lebens- und Krankenversicherung über Assistance-Dienstleistungen und Kreditversicherung bis hin zur Industrieversicherung.



Die Allianz ist einer der weltweit größten Investoren und betreut im Auftrag ihrer Versicherungskunden ein Investmentportfolio von über 754 Milliarden Euro. Zudem verwalten die Asset Manager Allianz Global Investors und PIMCO fast 1,7 Billionen Euro für Dritte. Mit ihrer systematischen Integration von ökologischen und sozialen Kriterien in ihre Geschäftsprozesse und Investitionsentscheidungen ist die Allianz der führende Versicherer im Dow Jones Sustainability Index. 2019 erwirtschafteten über 147.000 Mitarbeiter für die Gruppe einen Umsatz von 142 Milliarden Euro und erzielten ein operatives Ergebnis von 11,9 Milliarden Euro. (29.10.2020/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Allianz-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thomas Bergmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Münchner Versicherungskonzerns Allianz SE (ISIN: DE0008404005, WKN: 840400, Ticker-Symbol: ALV, Nasdaq OTC-Symbol: ALIZF) unter die Lupe.Vor zehn Tagen hätten es schon die Spatzen von den Dächern gepfiffen, jetzt sei es amtlich: Der spanische Telekomkonzern Telefónica (ISIN: ES0178430E18, WKN: 850775) und die Allianz würden beim Glasfaserausbau in Deutschland zusammenarbeiten. Beide Unternehmen sollten jeweils zur Hälfte am neues Gemeinschaftsprojekt beteiligt sein. Die Nachricht verschaffe dem DAX-Titel zu Handelsbeginn zumindest ein kleines Plus.Wie Telefónica am Donnerstag in Madrid bekannt gegeben habe, sollten über sechs Jahre lang bis zu fünf Milliarden Euro investiert werden. Die Spanier würden beabsichtigen, 500 Millionen Euro in das Projekt zu stecken - von der Allianz solle eine Milliarde Euro kommen.Die massiven Infrastruktur-Investitionen der Allianz habe einfachen Grund: In Zeiten von niedrigen Zinsen würden diese höhere und nachhaltige Renditen versprechen. "Wir sind stolz darauf, in eine nachhaltige Infrastruktur zu investieren, von der wir glauben, dass sie auch unseren Versicherungsnehmern attraktive Renditen bietet", habe Günther Thallinger, Mitglied des Vorstands der Allianz, gesagt."Deutsche Kunden wollen schnelle und stabile Internetverbindungen. Wir sehen ein großes Potenzial für den Glasfasermarkt in Deutschland, da derzeit weniger als zehn Prozent aller Haushalte an Glasfaser angeschlossen sind", so Markus Haas, CEO von Telefónica Deutschland.Investierte Anleger sollten bei der Allianz-Aktie an Bord bleiben, so Thomas Bergmann von "Der Aktionär". (Analyse vom 29.10.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link