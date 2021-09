Tradegate-Aktienkurs Allianz-Aktie:

188,32 EUR +2,07% (21.09.2021, 10:41)



XETRA-Aktienkurs Allianz-Aktie:

188,04 EUR +2,24% (21.09.2021, 10:27)



ISIN Allianz-Aktie:

DE0008404005



WKN Allianz-Aktie:

840400



Ticker-Symbol Deutschland Allianz-Aktie:

ALV



NASDAQ Other OTC-Ticker-Symbol Allianz-Aktie:

ALIZF



Kurzprofil Allianz SE:



Die Allianz Gruppe (ISIN: DE0008404005, WKN: 840400, Ticker-Symbol: ALV, NASDAQ OTC-Symbol: ALIZF) zählt zu den weltweit führenden Versicherern und Asset Managern und betreut mehr als 100 Millionen Privat- und Unternehmenskunden in mehr als 70 Ländern. Versicherungskunden der Allianz nutzen ein breites Angebot von der Sach-, Lebens- und Krankenversicherung über Assistance-Dienstleistungen und Kreditversicherung bis hin zur Industrieversicherung.



Die Allianz ist einer der weltweit größten Investoren und betreut im Auftrag ihrer Versicherungskunden ein Investmentportfolio von etwa 790 Milliarden Euro. Zudem verwalten unsere Asset Manager PIMCO und Allianz Global Investors 1,7 Billionen Euro für Dritte. Mit unserer systematischen Integration von ökologischen und sozialen Kriterien in unsere Geschäftsprozesse und Investitionsentscheidungen sind wir unter den führenden Versicherern im Dow Jones Sustainability Index. 2020 erwirtschafteten über 150.000 Mitarbeiter für die Gruppe einen Umsatz von 140 Milliarden Euro und erzielten ein operatives Ergebnis von 10,8 Milliarden Euro. (21.09.2021/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Allianz-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thomas Bergmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Münchner Versicherungsriesen Allianz SE (ISIN: DE0008404005, WKN: 840400, Ticker-Symbol: ALV, NASDAQ OTC-Symbol: ALIZF) unter die Lupe.Bei der Allianz stehe die Chefin des Vermögensverwaltungsbereichs nach Angaben von "Dow Jones" vor dem Abgang. Wie die Nachrichtenagentur unter Berufung auf informierte Kreise berichte, verhandle Jacqueline Hunt darüber, das Unternehmen zu verlassen. Unter ihre Verantwortung falle die Structured-Alpha-Affäre, die dem Versicherer noch großen Schaden zufügen könnte.Der Allianz habe "Dow Jones" mitgeteilt, eine Beschleunigung der Nachfolgeplanung in Erwägung zu ziehen. Die Überlegungen seien langfristiger und strategischer Natur, bezögen sich aber auch auf den Bereich der Vermögensverwaltung, der derzeit aufgrund der Structured-Alpha-Affäre in den USA vor besonderen Herausforderungen stehe. Der Aufsichtsrat werde in seiner nächsten Sitzung am 30. September über Veränderungen im Vorstand beraten.Hunts Vertrag wäre im kommenden Jahr ohnehin ausgelaufen. In ihren Bereich falle die Structured-Alpha-Affäre, die dem Vermögensverwalter möglicherweise noch Milliarden kosten werde. Vorstandschef Oliver Bäte habe umfassende Aufklärung versprochen, nachdem es ihm nicht gelungen sei, die Angelegenheit klein zu halten.Die Allianz-Aktie wurde mittlerweile ausgestoppt, ein Einstieg drängt sich nicht auf, so Thomas Bergmann von "Der Aktionär". (Analyse vom 21.09.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Allianz-Aktie: