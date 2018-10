Tradegate-Aktienkurs Allianz-Aktie:

181,20 EUR +0,22% (25.10.2018, 08:58)



XETRA-Aktienkurs Allianz-Aktie:

182,28 EUR (24.10.2018)



ISIN Allianz-Aktie:

DE0008404005



WKN Allianz-Aktie:

840400



Ticker-Symbol Allianz-Aktie:

ALV



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Allianz-Aktie:

ALIZF



Kurzprofil Allianz SE:



Die Allianz Gruppe (ISIN: DE0008404005, WKN: 840400, Ticker-Symbol: ALV, Nasdaq OTC-Symbol: ALIZF) zählt zu den weltweit führenden Versicherern und Asset Managern und betreut mehr als 86 Millionen Privat- und Unternehmenskunden. Versicherungskunden der Allianz nutzen ein breites Angebot von der Sach-, Lebens- und Krankenversicherung über Assistance-Dienstleistungen und Kreditversicherung bis hin zur Industrieversicherung. Die Allianz ist einer der weltweit größten Investoren und betreut im Auftrag ihrer Versicherungskunden ein Investmentportfolio von über 650 Milliarden Euro. Zudem verwalten ihre Asset Manager Allianz Global Investors und PIMCO mehr als 1,4 Billionen Euro für Dritte. Mit ihrer systematischen Integration von ökologischen und sozialen Kriterien in ihre Geschäftsprozesse und Investitionsentscheidungen ist die Allianz SE der führende Versicherer im Dow Jones Sustainability Index. 2017 erwirtschafteten über 140.000 Mitarbeiter in mehr als 70 Ländern für die Gruppe einen Umsatz von 126 Milliarden Euro und erzielten ein operatives Ergebnis von 11 Milliarden Euro. (25.10.2018/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Zürich (www.aktiencheck.de) - Allianz: Höchste Vorsicht ist geboten - ChartanalyseVon Juni bis Anfang Oktober befanden sich die Aktien der Allianz (ISIN: DE0008404005, WKN: 840400, Ticker-Symbol: ALV, Nasdaq OTC-Symbol: ALIZF) in einem Aufwärtstrend, in dessen Verlauf es den Bullen sogar gelang, die Widerstände bei 193,48 und 195,00 EUR zu überschreiten, wie aus der Veröffentlichung "KeyInvest DailyTrader" der UBS hervorgeht.Allerdings habe es sich dabei nur um einen vorübergehenden Ausbruch gehandelt, denn direkt im Anschluss sei der Wert von einer starken Verkaufswelle erfasst worden, die die Aktien wieder unter die Hürden habe zurücksetzen lassen. Mit dem Unterschreiten des Zwischenhochs bei 190,44 EUR habe sich die Abwärtsbewegung verschärft. Mit einem großen Abwärtsgap sei dabei auch die Haltemarke bei 186,00 EUR durchbrochen und die kurzfristige Aufwärtstrendlinie unterschritten worden. Erst an der Unterstützung bei 180,52 EUR sei der Kursrutsch gestoppt worden. Nach einer Erholung, die bislang an der Hürde bei 186,00 EUR gescheitert sei, werde die Unterstützung bei 180,52 EUR erneut angesteuert.Ausblick: Sollte die Käuferseite jetzt an der Barriere bei 186,00 EUR scheitern, könnte sich der Abverkauf der letzten Wochen mit unverminderter Härte fortsetzen.Die Short-Szenarien: Ein Bruch der zentralen Unterstützung bei 180,52 EUR würde bei den Aktien der Allianz ein weiteres bearishes Signal generieren. In der Folge wäre ein Einbruch an die Haltemarke bei 176,10 EUR zu erwarten. Dort könnte eine kurze Erholung einsetzen. Anschließend wäre jedoch auch mit dem Bruch dieser Unterstützung zu rechnen und auf Sicht der kommenden Wochen ein Kursrutsch bis 170,15 EUR denkbar. Erst auf diesem Niveau sollte sich eine ausgeprägte Bodenbildungsphase anschließen.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Allianz-Aktie: