XETRA-Aktienkurs Allianz-Aktie:

205,75 EUR +0,19% (17.12.2021, 09:03)



ISIN Allianz-Aktie:

DE0008404005



WKN Allianz-Aktie:

840400



Ticker-Symbol Allianz-Aktie:

ALV



NASDAQ OTC-Symbol Allianz-Aktie:

ALIZF



Kurzprofil Allianz SE:



Die Allianz Gruppe (ISIN: DE0008404005, WKN: 840400, Ticker-Symbol: ALV, NASDAQ OTC-Symbol: ALIZF) zählt zu den weltweit führenden Versicherern und Asset Managern und betreut mehr als 100 Millionen Privat- und Unternehmenskunden in mehr als 70 Ländern. Versicherungskunden der Allianz nutzen ein breites Angebot von der Sach-, Lebens- und Krankenversicherung über Assistance-Dienstleistungen und Kreditversicherung bis hin zur Industrieversicherung.



Die Allianz ist einer der weltweit größten Investoren und betreut im Auftrag ihrer Versicherungskunden ein Investmentportfolio von etwa 790 Milliarden Euro. Zudem verwalten unsere Asset Manager PIMCO und Allianz Global Investors 1,7 Billionen Euro für Dritte. Mit unserer systematischen Integration von ökologischen und sozialen Kriterien in unsere Geschäftsprozesse und Investitionsentscheidungen sind wir unter den führenden Versicherern im Dow Jones Sustainability Index. 2020 erwirtschafteten über 150.000 Mitarbeiter für die Gruppe einen Umsatz von 140 Milliarden Euro und erzielten ein operatives Ergebnis von 10,8 Milliarden Euro. (17.12.2021/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Paris (www.aktiencheck.de) - Allianz: Gute Ausgangsbasis - ChartanalyseEinen interessanten Eindruck macht momentan die Allianz-Aktie (ISIN: DE0008404005, WKN: 840400, Ticker-Symbol: ALV, NASDAQ OTC-Symbol: ALIZF), wie aus der Veröffentlichung "dailyAKTIEN" der BNP Paribas hervorgeht.Anleger würden auf eine Weihnachtsrally hoffen. Dafür müsste jedoch der Widerstandsbereich ab 206,50 EUR nachhaltig überwunden werden. Diesen hätten die Bullen gestern unter Druck gesetzt, so richtig überzeugen können habe man aber noch nicht. Die Aktie habe jedoch auf hohem Niveau geschlossen und habe sich auch besser als der DAX gehalten. Dieser sei am Nachmittag auf ein neues Tagestief zurückgefallen. Eine Entwicklung, die Allianz-Anlegern erspart geblieben sei.Die Ausgangsbasis für eine neue Kaufwelle in der Allianz-Aktie sei durchaus gut. Dafür müsse jedoch der gesamte Widerstandsbereich bis hin zu knapp 210 EUR nachhaltig überwunden werden. Erst dann hätte die Aktie etwas mehr Spielraum, wobei kurzfristige Gewinne auf 215,50 EUR und später auch bis in den Bereich knapp oberhalb von 220 EUR möglich seien. Alternativ dazu würden die Bullen am angesprochenen Widerstandsbereich scheitern. Prozyklisch gäbe es derzeit unterhalb von ca. 200 EUR ein erstes bärisches Signal. Mit diesem könnte die Aktie später wieder in Richtung 195-190 EUR zurücksetzen. (Analyse vom 17.12.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link