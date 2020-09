Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die durch die durch die Publikation etwaig resultierende Kursentwicklung profitieren: Allianz.



Kurzprofil Allianz SE:



Die Allianz Gruppe (ISIN: DE0008404005, WKN: 840400, Ticker-Symbol: ALV, Nasdaq OTC-Symbol: ALIZF) zählt zu den weltweit führenden Versicherern und Asset Managern und betreut mehr als 100 Millionen Privat- und Unternehmenskunden in mehr als 70 Ländern. Versicherungskunden der Allianz nutzen ein breites Angebot von der Sach-, Lebens- und Krankenversicherung über Assistance-Dienstleistungen und Kreditversicherung bis hin zur Industrieversicherung.



Die Allianz ist einer der weltweit größten Investoren und betreut im Auftrag ihrer Versicherungskunden ein Investmentportfolio von über 754 Milliarden Euro. Zudem verwalten die Asset Manager Allianz Global Investors und PIMCO fast 1,7 Billionen Euro für Dritte. Mit ihrer systematischen Integration von ökologischen und sozialen Kriterien in ihre Geschäftsprozesse und Investitionsentscheidungen ist die Allianz der führende Versicherer im Dow Jones Sustainability Index. 2019 erwirtschafteten über 147.000 Mitarbeiter für die Gruppe einen Umsatz von 142 Milliarden Euro und erzielten ein operatives Ergebnis von 11,9 Milliarden Euro. (22.09.2020/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Allianz-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thomas Bergmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Versicherungskonzerns Allianz SE (ISIN: DE0008404005, WKN: 840400, Ticker-Symbol: ALV, Nasdaq OTC-Symbol: ALIZF) unter die Lupe.Die Corona-Pandemie habe den Münchner Versicherer schwer getroffen. Noch immer würden die Aktionäre auf eine Jahresprognose der Allianz warten. Zu allem Überfluss würden dem Versicherer Millionenzahlungen an Gastwirte drohen, die sich gegen eine Betriebsschließung abgesichert hätten. Jetzt habe die Allianz reagiert: Bei neu abgeschlossenen Verträgen in der Schaden- und Unfallversicherung solle es vom Grundsatz her keine Pandemie-Deckung mehr geben.Grundsätzlich nein, in Ausnahmefällen ja. so Vorstandsmitglied Klaus-Peter Röhler gegenüber "Bloomberg". Grundsätzlich bestehe in der Schaden- und Unfallversicherung kein Versicherungsschutz für Pandemien. Im Teilbereich Sachversicherungen seien die Produktbeschreibungen in dieser Hinsicht überarbeitet worden.Im Haftpflichtbereich gehe die Allianz differenzierter vor. Die einzelnen operativen Einheiten im Konzern seien gerade dabei, ihren Versicherungsansatz anzupassen. "Dieser neue Ansatz reicht von optimierter Risikoanalytik bis zu expliziten Ausschlüssen", zitiere Bloomberg das neue Vorstandsmitglied.Im ersten Halbjahr habe die Coronakrise bei der Allianz zu Belastungen von 1,2 Milliarden Euro geführt. Zwei Drittel davon seien auf die Schaden- und Unfallversicherung entfallen, der Rest auf die Lebens- und Krankenversicherung. Der Einbruch der Wirtschaft infolge der Coronakrise werde zudem die Nachfrage nach Versicherungen in diesem Jahr stark dämpfen, wie aus einer Branchen-Studie der Allianz hervorgehe. Die Pandemie treffe die Weltwirtschaft wie ein "Meteorit".Die Allianz stecke zweifelsohne in einer Krise. Kurzfristig könne es durchaus noch einmal schwächer gehen.Anleger sollten aber Geduld bewahren und die Aktie als Langfristanlage betrachten, so Thomas Bergmann von "Der Aktionär". (Analyse vom 22.09.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Hinweis auf potenzielle Interessenkonflikte gemäß §34b WpHG: