Tradegate-Aktienkurs Allianz-Aktie:

214,35 EUR +0,05% (15.03.2021, 16:16)



XETRA-Aktienkurs Allianz-Aktie:

214,35 EUR +0,21% (15.03.2021, 16:02)



ISIN Allianz-Aktie:

DE0008404005



WKN Allianz-Aktie:

840400



Ticker-Symbol Deutschland Allianz-Aktie:

ALV



NASDAQ Other OTC-Ticker-Symbol Allianz-Aktie:

ALIZF



Kurzprofil Allianz SE:



Die Allianz Gruppe (ISIN: DE0008404005, WKN: 840400, Ticker-Symbol: ALV, NASDAQ OTC-Symbol: ALIZF) zählt zu den weltweit führenden Versicherern und Asset Managern und betreut mehr als 100 Millionen* Privat- und Unternehmenskunden in mehr als 70 Ländern. Versicherungskunden der Allianz nutzen ein breites Angebot von der Sach-, Lebens- und Krankenversicherung über Assistance-Dienstleistungen und Kreditversicherung bis hin zur Industrieversicherung.



Die Allianz ist einer der weltweit größten Investoren und betreut im Auftrag ihrer Versicherungskunden ein Investmentportfolio von etwa 790 Milliarden Euro. Zudem verwalten unsere Asset Manager PIMCO und Allianz Global Investors 1,7 Billionen Euro für Dritte. Mit unserer systematischen Integration von ökologischen und sozialen Kriterien in unsere Geschäftsprozesse und Investitionsentscheidungen sind wir unter den führenden Versicherern im Dow Jones Sustainability Index. 2020 erwirtschafteten über 150.000 Mitarbeiter für die Gruppe einen Umsatz von 140 Milliarden Euro und erzielten ein operatives Ergebnis von 10,8 Milliarden Euro. (15.03.2021/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Allianz-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thomas Bergmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Versicherungsriesen Allianz SE (ISIN: DE0008404005, WKN: 840400, Ticker-Symbol Deutschland: ALV, NASDAQ OTC-Symbol: ALIZF) unter die Lupe.In den USA entstehe die nächste Firma mit einem Marktwert von 100 mrd. USD und das schon vor dem Börsengang. Die Bezahldienstleistungsfirma Stripe werde nach der jüngsten Finanzierungsrunde mit rund 95 Mrd. USD bewertet. Zu den Geldgebern gehöre jetzt auch die Allianz. Bei der jüngsten Finanzierungsrunde habe Stripe 600 Mio. USD eingesammelt. Ein Teil komme dabei von Allianz X, die Allianz-Sparte, die sich um Digital-Investments kümmere. Lieber spät als nie, heiße wohl die Devise.Die Allianz tue gut daran, sich an Stripe zu beteiligen, selbst wenn Stripe schon sehr hoch bewertet werde. Doch der Trend zum Online-Handel werde sich fortsetzen und das Unternehmen weiter stark wachsen. Die Investition sollte sich folglich für den Münchner Konzern auszahlen. Für die Aktionäre der Allianz sei dies ein weiteres Kaufargument, so Thomas Bergmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 15.03.2021)Hinweis auf Interessenkonflikte:Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Allianz-Aktie: