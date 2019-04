XETRA-Aktienkurs Allianz-Aktie:

Kurzprofil Allianz SE:



Die Allianz Gruppe (ISIN: DE0008404005, WKN: 840400, Ticker-Symbol: ALV, Nasdaq OTC-Symbol: ALIZF) zählt zu den weltweit führenden Versicherern und Asset Managern und betreut mehr als 92 Millionen Privat- und Unternehmenskunden. Versicherungskunden der Allianz nutzen ein breites Angebot von der Sach-, Lebens- und Krankenversicherung über Assistance-Dienstleistungen und Kreditversicherung bis hin zur Industrieversicherung.



Die Allianz ist einer der weltweit größten Investoren und betreut im Auftrag ihrer Versicherungskunden ein Investmentportfolio von rund 673 Milliarden Euro. Zudem verwalten ihre Asset Manager PIMCO und Allianz Global Investors mehr als 1,4 Billionen Euro für Dritte. Mit ihrer systematischen Integration von ökologischen und sozialen Kriterien in ihre Geschäftsprozesse und Investitionsentscheidungen ist die Allianz SE der führende Versicherer im Dow Jones Sustainability Index. 2018 erwirtschafteten über 142.000 Mitarbeiter in mehr als 80 Ländern für die Gruppe einen Umsatz von 131 Milliarden Euro und erzielten ein operatives Ergebnis von 11,5 Milliarden Euro. (21.04.2019/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Allianz-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marco Bernegg vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Versicherungskonzerns Allianz SE (ISIN: DE0008404005, WKN: 840400, Ticker-Symbol: ALV, Nasdaq OTC-Symbol: ALIZF) unter die Lupe.Das Chartbild der Allianz-Aktie sehe super aus und auch fundamental könne man nicht meckern. Die stetige Gewinnentwicklung des Münchener Konzerns und die damit verbundene günstige Bewertung würden auf weitere Kursgewinne hoffen lassen. Hinzu komme die Blockchain-Fantasie, die durch die jüngste Forbes Top-50-Liste der führenden Unternehmen, die an der Implementierung von Blockchain arbeiten würden, bestätigt worden sei.Experten würden dem Versicherungsmarkt enorme Optimierungsmöglichkeiten durch die Blockchain-Technologie zusprechen. Deswegen sei bereits im Jahr 2016 die Blockchain Versicherung Initiative (B3i) ins Leben gerufen worden, zu der damals neben der Allianz 14 globale Versicherer und Rückversicherer gehört hätten. Es seien Kosteneinsparungen um bis zu 30% möglich, habe es damals in der Pressemittelung geheißen. Dabei sollten die Versicherer Daten in einer dezentralen Datenbank miteinander teilen, wodurch die Prognose- und Anpassungsfähigkeit steigen würden.Die Allianz sei nicht umsonst in die Forbes Top-50-Liste der Blockchain-Unternehmen gewählt worden. In Verbindung mit der günstigen Bewertung und dem aussichtsreichen Chartbild stecke hier noch viel Potenzial drin, so Marco Bernegg vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 20.04.2019)Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die durch die durch die Publikation resultierende Kursentwicklung profitieren: Allianz.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Allianz-Aktie: