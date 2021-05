Börsenplätze Allianz-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Allianz-Aktie:

212,35 EUR -4,04% (06.05.2021, 16:27)



XETRA-Aktienkurs Allianz-Aktie:

212,35 EUR -4,13% (06.05.2021, 16:12)



ISIN Allianz-Aktie:

DE0008404005



WKN Allianz-Aktie:

840400



Ticker-Symbol Deutschland Allianz-Aktie:

ALV



NASDAQ Other OTC-Ticker-Symbol Allianz-Aktie:

ALIZF



Kurzprofil Allianz SE:



Die Allianz Gruppe (ISIN: DE0008404005, WKN: 840400, Ticker-Symbol: ALV, NASDAQ OTC-Symbol: ALIZF) zählt zu den weltweit führenden Versicherern und Asset Managern und betreut mehr als 100 Millionen* Privat- und Unternehmenskunden in mehr als 70 Ländern. Versicherungskunden der Allianz nutzen ein breites Angebot von der Sach-, Lebens- und Krankenversicherung über Assistance-Dienstleistungen und Kreditversicherung bis hin zur Industrieversicherung.



Die Allianz ist einer der weltweit größten Investoren und betreut im Auftrag ihrer Versicherungskunden ein Investmentportfolio von etwa 790 Milliarden Euro. Zudem verwalten unsere Asset Manager PIMCO und Allianz Global Investors 1,7 Billionen Euro für Dritte. Mit unserer systematischen Integration von ökologischen und sozialen Kriterien in unsere Geschäftsprozesse und Investitionsentscheidungen sind wir unter den führenden Versicherern im Dow Jones Sustainability Index. 2020 erwirtschafteten über 150.000 Mitarbeiter für die Gruppe einen Umsatz von 140 Milliarden Euro und erzielten ein operatives Ergebnis von 10,8 Milliarden Euro. (06.05.2021/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Allianz-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thomas Bergmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie des Münchner Versicherungsriesen Allianz SE (ISIN: DE0008404005, WKN: 840400, Ticker-Symbol Deutschland: ALV, NASDAQ OTC-Symbol: ALIZF) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Die Aktie von Europas größtem Versicherer sei am Donnerstag die schwächste im DAX, nachdem sie am Vortag noch ein neues 52-Wochen-Hoch markiert habe. Doch die Aktionäre der Allianz brauchen sich bei einem Minus von vier Prozent keinerlei Sorgen machen, so die Experten von "Der Aktionär". Der Verlust sei geringer als der Dividendenabschlag, der heute erfolgt sei.Die Allianz-Aktionäre hätten am Mittwoch dem Dividendenvorschlag des Vorstands von 9,60 Euro pro Aktie zugestimmt. Dementsprechend handle das Papier heute ex Dividende. Ein "Verlust" entstünde erst bei Kursen von 211,90 Euro, was im schwachen Gesamtmarktumfeld auch zu verzeihen wäre.Auffällig sei die generelle relative Stärke der Versicherungsaktien am Donnerstag. Neben der Allianz notiere auch die Munich Re (ISIN: DE0008430026, WKN: 843002, Ticker Symbol: MUV2, Nasdaq OTC-Symbol: MURGF) im Plus. Der AXA-Konzern (ISIN: FR0000120628, WKN: 855705, Ticker-Symbol: AXA, EN Paris: CS, Nasdaq OTC-Symbol: AXAHF) habe am heutigen Donnerstag sogar ein neues Jahreshoch markiert. "Solange die Finanzmärkte nicht in Turbulenzen geraten, bleiben die Aussichten für diese Werte günstig", so ein Marktteilnehmer gegenüber Bloomberg. Die Prämieneinahmen würden überwiegend deutlich zunehmen.An den Börsen sei erneut eine Sektorrotation zu verspüren. Unternehmen, die von einem Anstieg der Marktzinsen profitieren würden, würden zu den Gewinnern zählen. Dazu zählt auch die Allianz, so Thomas Bergmann von "Der Aktionär". (Analyse vom 06.05.2021)Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Allianz.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link