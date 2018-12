XETRA-Aktienkurs Allianz-Aktie:

Kurzprofil Allianz SE:



Die Allianz Gruppe (ISIN: DE0008404005, WKN: 840400, Ticker-Symbol: ALV, Nasdaq OTC-Symbol: ALIZF) zählt zu den weltweit führenden Versicherern und Asset Managern und betreut mehr als 86 Millionen Privat- und Unternehmenskunden. Versicherungskunden der Allianz nutzen ein breites Angebot von der Sach-, Lebens- und Krankenversicherung über Assistance-Dienstleistungen und Kreditversicherung bis hin zur Industrieversicherung. Die Allianz ist einer der weltweit größten Investoren und betreut im Auftrag ihrer Versicherungskunden ein Investmentportfolio von über 650 Milliarden Euro. Zudem verwalten ihre Asset Manager Allianz Global Investors und PIMCO mehr als 1,4 Billionen Euro für Dritte. Mit ihrer systematischen Integration von ökologischen und sozialen Kriterien in ihre Geschäftsprozesse und Investitionsentscheidungen ist die Allianz SE der führende Versicherer im Dow Jones Sustainability Index. 2017 erwirtschafteten über 140.000 Mitarbeiter in mehr als 70 Ländern für die Gruppe einen Umsatz von 126 Milliarden Euro und erzielten ein operatives Ergebnis von 11 Milliarden Euro. (03.12.2018/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Allianz-Aktienanalyse von Thomas Bergmann, Redakteur des Online-Anlegermagazins "Der Aktionär":Thomas Bergmann von "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Versicherungskonzerns Allianz SE (ISIN: DE0008404005, WKN: 840400, Ticker-Symbol: ALV, Nasdaq OTC-Symbol: ALIZF) unter die Lupe.Der Capital Markets Day des Versicherers habe nicht gezündet, dafür sorge der amerikanisch-chinesische Handelskompromiss für steigende Aktienkurse. Aus technischer Sicht stehe die Allianz-Aktie nun vor einer wichtigen Marke, die es zu überwinden gelte. Eventuell helfe da ein Zukauf: Die Tochter Allianz Malaysia sei nach Informationen von Bloomberg in die nächste Runde im Bieten um den malaysischen Versicherer AmGeneral Insurance eingezogen.Den ganzen Tag über pendle die Allianz-Aktie nun schon um die wichtige Hürde bei 190 Euro. Sollte diese gebrochen werden - indem der DAX-Titel darüber schließe und am nächsten Tag fester eröffne -, könnte noch vor Weihnachten ein Angriff auf das Septemberhoch bei etwa 198 Euro erfolgen. Im Rahmen einer Jahresendrally wäre sogar ein neues 2018er-Hoch denkbar - das alte liege bei 205,75 Euro.DER AKTIONÄR bleibe ungeachtet kurzfristiger Schwankungen bullish für den Versicherer. Auf Sicht von zwei bis drei Jahren seien Aktienkurse um 250 Euro möglich.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Allianz-Aktie: