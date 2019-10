XETRA-Aktienkurs Allianz-Aktie:

223,00 EUR +0,75% (24.10.2019, 15:02)



Tradegate-Aktienkurs Allianz-Aktie:

222,85 EUR +0,79% (24.10.2019, 15:17)



ISIN Allianz-Aktie:

DE0008404005



WKN Allianz-Aktie:

840400



Ticker-Symbol Allianz-Aktie:

ALV



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Allianz-Aktie:

ALIZF



Kurzprofil Allianz SE:



Die Allianz Gruppe (ISIN: DE0008404005, WKN: 840400, Ticker-Symbol: ALV, Nasdaq OTC-Symbol: ALIZF) zählt zu den weltweit führenden Versicherern und Asset Managern und betreut mehr als 92 Millionen Privat- und Unternehmenskunden. Versicherungskunden der Allianz nutzen ein breites Angebot von der Sach-, Lebens- und Krankenversicherung über Assistance-Dienstleistungen und Kreditversicherung bis hin zur Industrieversicherung.



Die Allianz ist einer der weltweit größten Investoren und betreut im Auftrag ihrer Versicherungskunden ein Investmentportfolio von rund 673 Milliarden Euro. Zudem verwalten ihre Asset Manager PIMCO und Allianz Global Investors mehr als 1,4 Billionen Euro für Dritte. Mit ihrer systematischen Integration von ökologischen und sozialen Kriterien in ihre Geschäftsprozesse und Investitionsentscheidungen ist die Allianz SE der führende Versicherer im Dow Jones Sustainability Index. 2018 erwirtschafteten über 142.000 Mitarbeiter in mehr als 80 Ländern für die Gruppe einen Umsatz von 131 Milliarden Euro und erzielten ein operatives Ergebnis von 11,5 Milliarden Euro. (24.10.2019/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Allianz-Aktienanalyse von Thomas Bergmann vom Online-Anlegermagazin "Der Aktionär":Thomas Bergmann von "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Münchner Versicherungskonzerns Allianz SE (ISIN: DE0008404005, WKN: 840400, Ticker-Symbol: ALV, Nasdaq OTC-Symbol: ALIZF) unter die Lupe.Aktien der großen deutschen Rückversicherungen wie Munich Re und Hannover Rück seien bei Anlegern derzeit stark nachgefragt. Die Kurse würden so schnell steigen, dass mancher Chart bald an eine Fahnenstange erinnere. Auch die Allianz, Europas größter Erstversicherer, habe deutlich an Fahrt aufgenommen.Die Allianz-Aktie habe am Donnerstag mit 223,75 Euro ein neues Jahreshoch markiert und damit ein weiteres Kaufsignal erzeugt. Um jetzt das nächste charttechnische Kursziel bestimmen zu können, müsse man weit in die Vergangenheit zurückblicken. Genauer gesagt: bis zum Jahr 2002.Damals habe der DAX-Titel bei etwa 255/56 Euro eine Unterstützung ausgebildet, bevor es zum großen Knall gekommen sei und die Kurse massiv eingebrochen seien. Bis dahin habe der Versicherer zunächst einmal keine nennenswerten Hürden zu meistern.Thomas Bergmann von "Der Aktionär" rät, bei der Allianz-Aktie dabei zu bleiben! (Analyse vom 24.10.2019)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Allianz-Aktie: