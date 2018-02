Tradegate-Aktienkurs Allianz-Aktie:

Die Allianz Gruppe (ISIN: DE0008404005, WKN: 840400, Ticker-Symbol: ALV, Nasdaq OTC-Symbol: ALIZF) zählt zu den weltweit führenden Versicherern und Asset Managern und betreut mehr als 86 Millionen Privat- und Unternehmenskunden. Versicherungskunden der Allianz nutzen ein breites Angebot von der Sach-, Lebens- und Krankenversicherung über Assistance-Dienstleistungen und Kreditversicherung bis hin zur Industrieversicherung.



Die Allianz ist einer der weltweit größten Investoren und betreut im Auftrag ihrer Versicherungskunden ein Investmentportfolio von über 650 Milliarden Euro. Zudem verwalten ihre Asset Manager Allianz Global Investors und PIMCO mehr als 1,4 Billionen Euro für Dritte. Mit ihrer systematischen Integration von ökologischen und sozialen Kriterien in ihre Geschäftsprozesse und Investitionsentscheidungen ist die Allianz SE der führende Versicherer im Dow Jones Sustainability Index. 2017 erwirtschafteten über 140.000 Mitarbeiter in mehr als 70 Ländern für die Gruppe einen Umsatz von 126 Milliarden Euro und erzielten ein operatives Ergebnis von 11 Milliarden Euro. (16.02.2018/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Allianz-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Laut Thorsten Küfner, Redakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", bleibt die Aktie des Versicherers Allianz SE (ISIN: DE0008404005, WKN: 840400, Ticker-Symbol: ALV, Nasdaq OTC-Symbol: ALIZF) attraktiv.Der Konzern habe 2017 mit den hohen Schäden durch die verheerenden Wirbelstürmen in Amerika, den Auswirkungen der US-Steuerreform und dem schwachen USD zu kämpfen gehabt. Deswegen sie der Nettogewinn leicht von 7,3 auf 7,2 Mrd. Euro gesunken. Die Dividende steige trotzdem von 7,60 auf 8,00 Euro. Daraus errechne sich eine stattliche Dividendenrendite von 4,2%. Mit einem operativen Ergebnis von 11,1 Mrd. Euro habe die Allianz im Rahmen der Prognosen von 10,8 bis 11,3 Mrd. Euro gelegen. Für das laufende Jahr rechne sie - gewohnt konservativ - mit einem Betriebsgewinn von 10,6 bis 11,6 Mrd. Euro."Der Aktionär" bleibe für die Aktie unverändert zuversichtlich gestimmt. Der Konzern sei stark aufgestellt, verfüge über eine solide Bilanz und eine anhaltend hohe Ertragsstärke. Die Bewertung des Wertpapiers sei mit einem KGV von 11 und einem KBV von 1,2 noch günstig. Ferner locke eine Rendite von 4,2%. Der Stopp sollte bei 170,00 Euro belassen werden.Die Allianz-Aktie bleibt attraktiv, so Thorsten Küfner, Redakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 16.02.2018)Börsenplätze Allianz-Aktie:XETRA-Aktienkurs Allianz-Aktie:189,50 EUR +0,84% (15.02.2018, 17:35)