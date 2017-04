XETRA-Aktienkurs Allianz-Aktie:

172,85 EUR -0,23% (05.04.2017, 11:04)



Tradegate-Aktienkurs Allianz-Aktie:

172,999 EUR -0,37% (05.04.2017, 11:19)



ISIN Allianz-Aktie:

DE0008404005



WKN Allianz-Aktie:

840400



Ticker-Symbol Allianz-Aktie:

ALV



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Allianz-Aktie:

ALIZF



Kurzprofil Allianz SE:



Die Allianz SE (ISIN: DE0008404005, WKN: 840400, Ticker-Symbol: ALV, Nasdaq OTC-Symbol: ALIZF) ist einer der weltweit führenden Versicherer und Asset Manager mit 86 Millionen Privat- und Unternehmenskunden. 2016 erwirtschafteten über 140.000 Mitarbeiter in mehr als 70 Ländern einen Gesamtumsatz von 122,4 Milliarden Euro und erzielten ein operatives Ergebnis von 10,8 Milliarden Euro. Die Allianz Gruppe betreute per Ende 2016 ein Investmentportfolio von 653 Milliarden Euro. Hinzu kamen bei unseren Asset Managern AllianzGI und PIMCO über 1,3 Billionen Euro an für Dritte verwaltete Vermögen. Die Kunden der Allianz können auf ein breites Angebot an Versicherungsleistungen zurückgreifen: von Sach- und Krankenversicherung über Assistance-Dienstleistungen, Kreditversicherung bis hin zur Industrieversicherung. Die Allianz ist mit ihren Investitionen in zahlreichen Bereichen aktiv, wie zum Beispiel Anleihen, Aktien, Infrastruktur, Immobilien und erneuerbaren Energien. Die Gruppe setzt auf langfristige und wertbildende Strategien unter Berücksichtigung von Rendite- und Risikoaspekten. (05.04.2017/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Allianz-Aktienanalyse von Fabian Strebin, Redakteur beim Anlegermagazin "Der Aktionär":Fabian Strebin, Redakteur beim Anlegermagazin "Der Aktionär", rät in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Versicherers Allianz SE (ISIN: DE0008404005, WKN: 840400, Ticker-Symbol: ALV, Nasdaq OTC-Symbol: ALIZF) zu kaufen.Die niedrigen Zinsen würden den Versicherern in Europa zusetzen. Mit der klassischen Anlage in Anleihen sei keine Rendite mehr zu verdienen. Ein Investment in Alternative Anlagen - Infrastruktur, Erneuerbare Energien und Immobilien - werde deswegen immer beliebter im Sektor. Allianz baue ebenfalls das Engagement in diesem Bereich aus: Die Infrastruktur-Tochterfirma Allianz Capital Investments (ACP) möchte über ein Konsortium 5% an der italienischen Autobahngesellschaft Autostrade per l'Italia kaufen.Laut der Nachrichtenagentur Reuters möchte man 15% der Anteile veräußern, wobei ACP an 5% interessiert sei. ACP sei bereit, 500 Mio. Euro zu zahlen. Die Investition könnte sich schnell rechnen, denn in Italien würden Autofahrer pro 100 Kilometer zirka 10 Euro Maut zahlen. Atlantia, die Muttergesellschaft von Autostrade per I‘Italia, erziele nach früheren Angaben eine Vorsteuermarge von 75%.Die Allianz verstehe es, trotz Niedrigzinsen aussichtsreiche Investments zu finden, wie der beabsichtige Kauf der italienischen Autobahnen zeige.Börsenplätze Allianz-Aktie: