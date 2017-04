XETRA-Aktienkurs Allianz-Aktie:

Kurzprofil Allianz SE:



Die Allianz SE (ISIN: DE0008404005, WKN: 840400, Ticker-Symbol: ALV, Nasdaq OTC-Symbol: ALIZF) ist einer der weltweit führenden Versicherer und Asset Manager mit 86 Millionen Privat- und Unternehmenskunden. 2016 erwirtschafteten über 140.000 Mitarbeiter in mehr als 70 Ländern einen Gesamtumsatz von 122,4 Milliarden Euro und erzielten ein operatives Ergebnis von 10,8 Milliarden Euro. Die Allianz Gruppe betreute per Ende 2016 ein Investmentportfolio von 653 Milliarden Euro. Hinzu kamen bei unseren Asset Managern AllianzGI und PIMCO über 1,3 Billionen Euro an für Dritte verwaltete Vermögen. Die Kunden der Allianz können auf ein breites Angebot an Versicherungsleistungen zurückgreifen: von Sach- und Krankenversicherung über Assistance-Dienstleistungen, Kreditversicherung bis hin zur Industrieversicherung. Die Allianz ist mit ihren Investitionen in zahlreichen Bereichen aktiv, wie zum Beispiel Anleihen, Aktien, Infrastruktur, Immobilien und erneuerbaren Energien. Die Gruppe setzt auf langfristige und wertbildende Strategien unter Berücksichtigung von Rendite- und Risikoaspekten. (04.04.2017/ac/a/d)



Goldman Sachs habe die Allianz-Aktie mit einer Kaufempfehlung und einem Kursziel von 197 Euro in die Bewertung aufgenommen. Maydorn glaubt, dass die Allianz-Aktie locker in Richtung 200 Euro laufen kann. Gestern sei sie schon über 175 Euro gewesen und habe ein neues Mehrjahreshoch markiert. Der Aktienprofi sehe bei der Allianz-Aktie noch Kurspotenzial: Zumindest 30% bis 40% seien hier nach oben möglich.Die Allianz SE sei wirklich gut aufgestellt. Der Börsenexperte verweise auf viel Liquidität und eine ordentliche Dividendenrendite von 4,7%. Zudem sei man für eine Akquisition bereit.Allianz ist eine DAX-Aktie, die man haben muss, so Alfred Maydorn, Herausgeber des Maydorn Report, im "Der Aktionär TV". (Analyse vom 04.04.2017)