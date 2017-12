Tradegate-Aktienkurs Allianz-Aktie:

193,996 EUR -0,26% (28.12.2017, 16:30)



ISIN Allianz-Aktie:

DE0008404005



WKN Allianz-Aktie:

840400



Ticker-Symbol Allianz-Aktie:

ALV



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Allianz-Aktie:

ALIZF



Kurzprofil Allianz SE:



Die Allianz SE (ISIN: DE0008404005, WKN: 840400, Ticker-Symbol: ALV, Nasdaq OTC-Symbol: ALIZF) ist im Versicherungsgeschäft in Deutschland Marktführer und bedient weltweit rund 86,3 Mio. Kunden in mehr als 70 Ländern. Solidität, Service und Kompetenz der Allianz stützen sich auf das Engagement von rund 140.000 Mitarbeitern. Im Geschäftsjahr 2016 erzielte die Allianz Gruppe einen gesamten Umsatz von rund 122,4 Mrd. Euro. Die Allianz ist einer der größten Asset Manager der Welt und verwaltet für ihre Kunden Kapitalanlagen im Wert von 1.361 Mrd. Euro. (28.12.2017/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Allianz-Aktienanalyse von Nikolas Kessler, Redakteur des Online-Anlegermagazins "Der Aktionär":Nikolas Kessler, Aktienexperte des Anlegermagazins "Der Aktionär", rät in einer aktuellen Aktienanalyse bei der Aktie des Versicherers Allianz SE (ISIN: DE0008404005, WKN: 840400, Ticker-Symbol: ALV, Nasdaq OTC-Symbol: ALIZF) nach wie vor zuzugreifen.Vorstandschef der Allianz SE, Oliver Bäte, habe Spekulationen über eine bevorstehende, große Firmenakquisition eine Absage erteilt. Allianz wolle im Jahr 2018 weiter Kosten sparen. Durch den Börsenboom seien andere Unternehmen sehr teuer geworden. Mangels eines geeigneten Übernahmezieles habe Bäte das erste Aktienrückkauf-Programm in der Firmengeschichte auf den Weg gebracht, obwohl er kein Fan solcher Maßnahmen sei.Auch wenn die Allianz-Aktie inzwischen wieder unter die Marke von 200 Euro zurückgefallen ist und sich im impulslosen Handel zwischen den Jahren kaum bewegt, bleibt sie für "Der Aktionär" auch für 2018 der Favorit in der Branche.