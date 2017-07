XETRA-Aktienkurs Allianz-Aktie:

Kurzprofil Allianz SE:



Die Allianz (ISIN: DE0008404005, WKN: 840400, Ticker-Symbol: ALV, Nasdaq OTC-Symbol: ALIZF) ist im Versicherungsgeschäft in Deutschland Marktführer und bedient weltweit rund 86,3 Mio. Kunden in mehr als 70 Ländern. Solidität, Service und Kompetenz der Allianz stützen sich auf das Engagement von rund 140.000 Mitarbeitern. Im Geschäftsjahr 2016 erzielte die Allianz Gruppe einen gesamten Umsatz von rund 122,4 Mrd. Euro. Die Allianz ist einer der größten Asset Manager der Welt und verwaltet für ihre Kunden Kapitalanlagen im Wert von 1.361 Mrd. Euro. (28.07.2017/ac/a/d)



Markus Rießelmann, Aktienanalyst von Independent Research, erhöht in einer aktuellen Aktienanalyse sein Kursziel für die Aktie des Versicherers Allianz SE (ISIN: DE0008404005, WKN: 840400, Ticker-Symbol: ALV, Nasdaq OTC-Symbol: ALIZF) von 180 Euro auf 190 Euro.Die Allianz habe gestern überraschend Q2-Eckdaten präsentiert. Demnach hätten sowohl das operative Ergebnis mit 2,9 (Vj.: 2,38) Mrd. Euro als auch das Nettoergebnis mit 2,0 (Vj.: 1,09) Mrd. Euro die Analystenprognosen (2,62 Mrd. Euro bzw. 1,68 Mrd. Euro) übertroffen. Der überproportionale Anstieg beim Nettoergebnis (+84% y/y) sei u.a. auf eine Geschäftswertminderung im Vorjahr zurückzuführen.Angesichts der erfreulichen Geschäftsentwicklung habe der Versicherer die Unternehmenszielsetzung für das laufende Geschäftsjahr angehoben und erwarte nun einen operativen Ergebnis am oberen Ende der Spanne zwischen 10,3 und 11,3 (bisherige Analystenerwartung: 10,98) Mrd. Euro. Die Vorlage der endgültigen Zahlen erfolge am 04.08.2017.Rießelmann habe seine Schätzungen angehoben (EPS 2017e: 16,41 (alt: 15,96) Euro; DPS 2017e: 8,10 (alt: 7,90) Euro; EPS 2018e: 16,67 (alt: 16,33) Euro; DPS 2018e: 8,30 (alt: 8,10) Euro).