Tradegate-Aktienkurs Allianz-Aktie:

197,026 EUR +0,04% (28.11.2017, 14:56)



ISIN Allianz-Aktie:

DE0008404005



WKN Allianz-Aktie:

840400



Ticker-Symbol Allianz-Aktie:

ALV



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Allianz-Aktie:

ALIZF



Kurzprofil Allianz SE:



Die Allianz SE (ISIN: DE0008404005, WKN: 840400, Ticker-Symbol: ALV, Nasdaq OTC-Symbol: ALIZF) ist im Versicherungsgeschäft in Deutschland Marktführer und bedient weltweit rund 86,3 Mio. Kunden in mehr als 70 Ländern. Solidität, Service und Kompetenz der Allianz stützen sich auf das Engagement von rund 140.000 Mitarbeitern. Im Geschäftsjahr 2016 erzielte die Allianz Gruppe einen gesamten Umsatz von rund 122,4 Mrd. Euro. Die Allianz ist einer der größten Asset Manager der Welt und verwaltet für ihre Kunden Kapitalanlagen im Wert von 1.361 Mrd. Euro. (28.11.2017/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Allianz-Aktienanalyse von Fabian Strebin, Redakteur des Online-Anlegermagazins "Der Aktionär":Fabian Strebin von "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Versicherers Allianz SE (ISIN: DE0008404005, WKN: 840400, Ticker-Symbol: ALV, Nasdaq OTC-Symbol: ALIZF) unter die Lupe.Allianz-CEO Oliver Bäte habe sich lange Zeit gelassen. Seit Mai 2015 sei er bereits im Amt. Die erste größere Übernahme sei jedoch erst im vergangenen August mit dem britischen Lebensversicherungsverein Liverpool Victoria für 770 Millionen Euro erfolgt. Mit der angestrebten Komplettübernahme von Euler Hermes lege der CEO jetzt nach.Auch wenn die Transaktion teuer sein möge: Aufgrund der guten Stimmung am Aktienmarkt sollte klar sein, dass es auch im Versicherungsbereich keine Übernahme-Schnäppchen mehr gebe. Das habe auch Bäte in der Vergangenheit mehrmals betont. Leisten könne sich der DAX-Konzern den Kauf allemal. Mit einer Solvenzquote von 227 Prozent sei die Kasse des Versicherungskonzerns prall gefüllt. Der zuletzt angekündigte Aktienrückkauf im kommenden Jahr und die Dividende seien dadurch nicht in Gefahr.Börsenplätze Allianz-Aktie:XETRA-Aktienkurs Allianz-Aktie:196,70 EUR +0,05% (28.11.2017, 14:47)