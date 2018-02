Börsenplätze Allianz-Aktie:



Die Allianz Gruppe (ISIN: DE0008404005, WKN: 840400, Ticker-Symbol: ALV, Nasdaq OTC-Symbol: ALIZF) zählt zu den weltweit führenden Versicherern und Asset Managern und betreut mehr als 86 Millionen Privat- und Unternehmenskunden. Versicherungskunden der Allianz nutzen ein breites Angebot von der Sach-, Lebens- und Krankenversicherung über Assistance-Dienstleistungen und Kreditversicherung bis hin zur Industrieversicherung. Die Allianz ist einer der weltweit größten Investoren und betreut im Auftrag ihrer Versicherungskunden ein Investmentportfolio von über 650 Milliarden Euro. Zudem verwalten ihre Asset Manager Allianz Global Investors und PIMCO mehr als 1,4 Billionen Euro für Dritte. Mit ihrer systematischen Integration von ökologischen und sozialen Kriterien in ihre Geschäftsprozesse und Investitionsentscheidungen ist die Allianz SE der führende Versicherer im Dow Jones Sustainability Index. 2017 erwirtschafteten über 140.000 Mitarbeiter in mehr als 70 Ländern für die Gruppe einen Umsatz von 126 Milliarden Euro und erzielten ein operatives Ergebnis von 11 Milliarden Euro. (22.02.2018/ac/a/d)



München (www.aktiencheck.de) - Allianz-Aktie: Aktienrückkauf pausiert - AktienanalyseDie Allianz (ISIN: DE0008404005, WKN: 840400, Ticker-Symbol: ALV, Nasdaq OTC-Symbol: ALIZF) ist profitabler als vor der Finanzkrise, so die Bank Vontobel Europe AG in einer aktuellen Veröffentlichung.Trotzdem habe Vorstandsvorsitzender Oliver Bäte auf der Bilanzpressekonferenz bemängelt, dass die Komplexität im Versicherungsgeschäft reduziert werden müsste, um Kosten zu senken. Dazu werde der Versicherer Produkte und Prozesse vereinfachen, um langfristig im Wettbewerb mit den US-Internetgiganten zu bestehen, berichte die Börsenzeitung. Des weiteren seien Umsatz, operativer Gewinn und Dividende auf Rekordhöhe gestiegen.Die Allianz habe trotz Dollarschwäche, zahlreicher Naturkatastrophen und anhaltenden Niedrigzinsen operative Erfolge erzielt. Der Umsatz sei um 3% auf den Höchstwert von EUR 126 Mrd. gestiegen. Auch der operative Gewinn sei ein wenig auf EUR 11,1 Mrd., der höchste Wert jemals gestiegen. Der Vorstand rechne für 2018 mit einem operativen Ergebnis von EUR 10,6 Mrd. bis EUR 11,6 Mrd. Der Versicherer profitiere zudem von der US-Steuerreform und von den vergleichsweise geringen Belastungen aus Naturkatastrophen. Dessen Solvenzquote betrage 229%, die am oberen Ende der Zielspanne von 180% bis 220% liege.Der größte Erstversicherer Europas müsse in der Sach- und Lebensversicherung strukturell auf ein höheres Produktivitätsniveau kommen. Daher würden Produktvarianten konsequent reduziert. Beispielsweise biete die deutsche Betriebshaftpflichtversicherung ca. 340 Produktvarianten an, habe Bäte kritisiert. Die Kostenquote in der Sachsparte solle um 0,3 Prozentpunkte gesenkt werden. Diese liege derzeit bei 28,7%. Eine höhere Produktivität werde im laufenden Jahr auch durch Personalabbau unterstützt.Die Allianz-Aktie werde aktuell bei EUR 190,68 (22.02.2018) gehandelt. Das Jahreshoch habe bei EUR 205,45 (23.01.2018), das Jahrestief bei EUR 156,82 (27.02.2017) gelegen. Bei Bloomberg würden 15 Analysten die Aktie auf "kaufen", 19 auf "halten" und zwei auf "verkaufen" setzen. Bloomberg Analysten würden aktuell ein zwölf-Monats-Kursziel von EUR 212,21 setzen. (Ausgabe vom 22.02.2018)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link