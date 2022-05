Tradegate-Aktienkurs Allianz-Aktie:

194,94 EUR -0,58% (09.05.2022, 09:43)



XETRA-Aktienkurs Allianz-Aktie:

195,16 EUR -0,28% (09.05.2022, 09:29)



ISIN Allianz-Aktie:

DE0008404005



WKN Allianz-Aktie:

840400



Ticker-Symbol Allianz-Aktie:

ALV



NASDAQ OTC-Symbol Allianz-Aktie:

ALIZF



Kurzprofil Allianz SE:



Die Allianz Gruppe (ISIN: DE0008404005, WKN: 840400, Ticker-Symbol: ALV, NASDAQ OTC-Symbol: ALIZF) zählt zu den weltweit führenden Versicherern und Asset Managern und betreut 126 Millionen Privat- und Unternehmenskunden in mehr als 70 Ländern. Versicherungskunden der Allianz nutzen ein breites Angebot von der Sach-, Lebens- und Krankenversicherung über Assistance-Dienstleistungen und Kreditversicherung bis hin zur Industrieversicherung.



Die Allianz ist einer der weltweit größten Investoren und betreut im Auftrag ihrer Versicherungskunden ein Investmentportfolio von etwa 809 Milliarden Euro. Zudem verwalten die Asset Manager PIMCO und Allianz Global Investors 2,0 Billionen Euro für Dritte. Mit ihrer systematischen Integration von ökologischen und sozialen Kriterien in ihre Geschäftsprozesse und Investitionsentscheidungen ist die Allianz der führende Versicherer im Dow Jones Sustainability Index, veröffentlicht am 12.11.2021. 2021 erwirtschafteten über 155.000 Mitarbeiter für die Gruppe einen Umsatz von 148,5 Milliarden Euro und erzielten ein operatives Ergebnis von 13,4 Milliarden Euro. (09.05.2022/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Zürich (www.aktiencheck.de) - Allianz: Abwärtstrend bestätigt - ChartanalyseNachdem die Allianz-Aktie (ISIN: DE0008404005, WKN: 840400, Ticker-Symbol: ALV, NASDAQ OTC-Symbol: ALIZF) Anfang März auf das bisherige Jahrestief bei 178,30 EUR abgestürzt war - vom aktuellen 2022er Top, das am 9. Februar bei 232.50 EUR markiert wurde, ging es binnen vier Wochen 23,3% abwärts - setzte eine ebenso schnelle Erholung ein, die zunächst bis in den Bereich um 215,00 EUR führte, wie aus der Veröffentlichung "KeyInvest DailyTrader" der UBS hervorgeht.Dort habe sich eine Schiebezone ausgebildet, die auf der Oberseite vom April-Hoch bei 224,55 EUR und auf der Unterseite durch das Verlaufstief vom 18. März bei 210,05 EUR begrenzt worden sei. Mit dem Handel ex Dividende (10,80 EUR pro Aktie) am vergangenen Donnerstag seien die Papiere unter den GD200 und unter die 200er Marke gefallen.Ausblick: Der Wechsel in den formalen Abwärtstrend sei am Freitag mit weiteren Abgaben zunächst bestätigt worden. Nachdem die Aktie das Tageshoch bei 200,60 EUR nicht habe halten können, sei es im Tief bis auf 195,64 EUR zurückgegangen, wobei der Tagesschluss bei 195,70 EUR (-2%) nur unwesentlich höher gelegen habe.Das Long-Szenario: Um der jüngsten Abwärtstendenz Einhalt zu gebieten, sollten die Notierungen im ersten Schritt das Volumenmaximum bei 198,50/199,00 EUR zurückerobern und im Anschluss idealerweise auch gleich über die 200er Barriere klettern. Sobald der Re-Break auf Schlusskursbasis gelinge, wäre der Weg frei bis an den GD200, der aktuell bei 206,70 EUR verlaufe. Darüber hätten die Kurse Platz bis an die untere Begrenzung der Schiebezone, wobei sich das Chartbild mit einem Sprung an, besser noch über die mittelfristige 100-Tage-Linie (214,41 EUR) und die nur wenig höher verlaufende Volumenspitze wieder deutlich aufhellen würde.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Allianz-Aktie: