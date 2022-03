Tradegate-Aktienkurs Allianz-Aktie:

214,20 EUR +0,82% (25.03.2022, 22:26)



XETRA-Aktienkurs Allianz-Aktie:

213,30 EUR +0,31% (25.03.2022, 17:35)



ISIN Allianz-Aktie:

DE0008404005



WKN Allianz-Aktie:

840400



Ticker-Symbol Allianz-Aktie:

ALV



NASDAQ OTC-Symbol Allianz-Aktie:

ALIZF



Kurzprofil Allianz SE:



Die Allianz Gruppe (ISIN: DE0008404005, WKN: 840400, Ticker-Symbol: ALV, NASDAQ OTC-Symbol: ALIZF) zählt zu den weltweit führenden Versicherern und Asset Managern und betreut 126 Millionen Privat- und Unternehmenskunden in mehr als 70 Ländern. Versicherungskunden der Allianz nutzen ein breites Angebot von der Sach-, Lebens- und Krankenversicherung über Assistance-Dienstleistungen und Kreditversicherung bis hin zur Industrieversicherung.



Die Allianz ist einer der weltweit größten Investoren und betreut im Auftrag ihrer Versicherungskunden ein Investmentportfolio von etwa 809 Milliarden Euro. Zudem verwalten die Asset Manager PIMCO und Allianz Global Investors 2,0 Billionen Euro für Dritte. Mit ihrer systematischen Integration von ökologischen und sozialen Kriterien in ihre Geschäftsprozesse und Investitionsentscheidungen ist die Allianz der führende Versicherer im Dow Jones Sustainability Index, veröffentlicht am 12.11.2021. 2021 erwirtschafteten über 155.000 Mitarbeiter für die Gruppe einen Umsatz von 148,5 Milliarden Euro und erzielten ein operatives Ergebnis von 13,4 Milliarden Euro. (26.03.2022/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Allianz-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thomas Bergmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Allianz SE (ISIN: DE0008404005, WKN: 840400, Ticker-Symbol: ALV, NASDAQ OTC-Symbol: ALIZF) unter die Lupe.Die Allianz habe die Produktion von fünf der zehn Kandidaten in der Kategorie "Bester Film" bei der diesjährigen Oscar-Verleihung versichert. Das habe Allianz Global Corporate & Specialty (AGCS), der Industrieversicherer des DAX-Konzerns, am Freitag mitgeteilt. Um welche fünf Produktionen es sich dabei genau handele, habe der Konzern aus Vertraulichkeit nicht sagen wollen.AGCS erziele rund 5% der jährlichen Prämieneinnahmen von zuletzt 9,5 Mrd. Euro über Entertainment-Policen für Filmproduktionen und Live-Events. In diesem Bereich habe die AGCS rund 500 Mio. Euro wegen der Corona-Krise auszahlen müssen, etwa weil Dreharbeiten unterbrochen worden seien. Dennoch wolle die AGCS weiterhin Entertainment-Policen anbieten, wie AGCS-Chef Joachim Müller unlängst in einem Interview mit Bloomberg erklärt habe.Corona möge nicht für immer verschwinden, aber die Film- und Live-Event-Branche werde ein starkes Comeback feiern. Entsprechend positiv seien hier die Wachstumschancen für den Münchner Versicherer. Insgesamt dürfe die Allianz optimistisch in die Zukunft blicken und nach einer Konsolidierung sei mit weiter steigenden Aktienkursen zu rechnen, so Thomas Bergmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 26.03.2022)Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Allianz.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Allianz-Aktie: