Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Die Ölpreise starten mit Abschlägen in die neue Handelswoche, nachdem sie schon am Freitag im Minus schlossen und einen Wochenverlust verzeichneten, so die Analysten der Commerzbank.



Brent falle am Morgen auf ein Monatstief von 67,70 USD je Barrel, WTI unter 65 USD je Barrel. Der Preisrückgang sei auf eine allgemeine Stimmungseintrübung zurückzuführen. So stünden die Aktienmärkte weltweit unter Druck. Es bestätige sich somit, dass der starke Preisanstieg in den Wochen zuvor vor allem stimmungsgetrieben gewesen sei. Zu sehen sei dies auch am kräftigen Anstieg der spekulativen Netto-Long-Positionen bei Brent und WTI im Januar. Bei Brent seien diese in der Woche zum 30. Januar auf ein neues Rekordniveau gestiegen. Bei WTI sei das Rekordniveau von Mitte Januar nahezu wieder erreicht worden.



Fundamental lasse sich das hohe Preisniveau nur bedingt erklären. Zwar habe die OPEC ihre Produktion im Januar deutlich mehr als erwartet gekürzt. Das sei aber in erster Linie hohen unfreiwilligen Produktionsausfällen in Venezuela zu verdanken gewesen. Ohne diese hätten die Kürzungen in etwa den Vorgaben entsprochen. Unterdessen steige die US-Ölproduktion dank der hohen Preise kräftig. Die höhere Bohraktivität deute auf eine Fortsetzung des Schieferölbooms in den USA hin. So sei die Zahl der aktiven Ölbohrungen in der letzten Woche laut Baker Hughes um weitere sechs auf 765 gestiegen und nähere sich damit wieder dem im August 2017 verzeichneten 2-Jahreshoch. Die US-Energiebehörde dürfte dem Rechnung tragen und ihre Projektion für die US-Rohölproduktion 2018 im morgigen Monatsbericht nochmals nach oben revidieren. Es sei daher vorstellbar, dass sich die Korrektur bei den Ölpreisen fortsetze. (05.02.2018/ac/a/m)





