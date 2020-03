Tradegate-Aktienkurs Allgeier-Aktie:

29,70 EUR -6,60% (09.03.2020, 13:18)



XETRA-Aktienkurs Allgeier-Aktie:

29,60 EUR -7,50% (09.03.2020, 12:49)



ISIN Allgeier-Aktie:

DE000A2GS633



WKN Allgeier-Aktie:

A2GS63



Ticker-Symbol Allgeier-Aktie:

AEIN



Kurzprofil Allgeier SE:



Allgeier SE (ISIN: DE000A2GS633, WKN: A2GS63, Ticker-Symbol: AEIN) ist eines der führenden IT-Unternehmen für digitale Transformation: Mit einer auf Innovationen und Zukunftstrends ausgerichteten Wachstumsstrategie sowie einem integrativen unternehmerischen Modell ergreift Allgeier die Chancen der Digitalisierung. Drei Segmente mit individuellen fachlichen und branchenbezogenen Schwerpunkten arbeiten gemeinsam für rund 3.000 Kunden aus nahezu allen Branchen.



Mit rund 8.000 angestellten Mitarbeitern und mehr als 1.400 freiberuflichen Experten bietet Allgeier den Kunden als One-Stop-Shop ein umfassendes Lösungs- und Leistungsportfolio. Allgeier bildet mit einem hochflexiblen Delivery-Modell das komplette IT-Leistungsspektrum von Onsite über Nearshore bis hin zu Offshore ab: Mit starken Standbeinen in Indien und China werden Flexibilität und höchste Skalierbarkeit der Leistungen sowie hochqualifiziertes Expertenwissen in der High-End-Softwareentwicklung sichergestellt.



Zu den Kunden von Allgeier zählen global arbeitende Konzerne genauso wie innovative mittelständische Betriebe, die sich durch leistungsstarke IT-Lösungen, intelligente Software und flexible Personaldienstleistungen strategische Vorteile sichern wollen. Die stark wachsende Gruppe mit Hauptsitz in München verfügt über mehr als 120 Niederlassungen in der DACH-Region, zehn weiteren europäischen Ländern sowie in Indien, China, Singapur, Vietnam, Malaysia, Japan, Südafrika, Australien, Mexiko und den USA.



Im Geschäftsjahr 2017 erzielte Allgeier im fortgeführten Geschäft einen Konzernumsatz von 574 Mio. Euro. Die Gesellschaft ist am Regulierten Markt der Frankfurter Wertpapierbörse im General Standard gelistet. Allgeier SE belegt in der Lünendonk(R)-Sonderanalyse 2017 "Führende deutsche mittelständische IT-Beratungs- und Systemintegrations-Unternehmen" den ersten Platz. Allgeier Experts ist nach Lünendonk(R)-Marktsegmentstudie 2017 "Der Markt für Rekrutierung, Vermittlung und Steuerung von IT-Freelancern in Deutschland" unter den TOP 3 IT-Personaldienstleistern in Deutschland. Allgeier SE ist am Regulierten Markt der Frankfurter Wertpapierbörse im General Standard gelistet. Weitere Informationen unter: www.allgeier.com. (09.03.2020/ac/a/nw)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Allgeier-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michael Schröder vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Allgeier SE (ISIN: DE000A2GS633, WKN: A2GS63, Ticker-Symbol: AEIN) unter die Lupe.Bei Allgeier lägen frische Zahlen auf dem Tisch. Das abgelaufene Geschäftsjahr sei wie erwartet mit einem zweistelligen Umsatzplus und einer deutlich überproportionalen Ergebnissteigerung abgeschlossen worden. Besonders interessant: Das IT-Unternehmen habe von den 38 Mio. Euro beim EBIT alleine 16,1 Mio. Euro im Schlussquartal erzielt. Die geplante deutliche Reduzierung von Geschäft mit niedrigen Margen zeige bereits Wirkung. Setze sich dieser Trend fort, dann dürfte Allgeier ein starkes Jahr 2020 bevorstehen.Im laufenden Jahr werde ein Umsatz in der Größenordnung von 820 bis 840 Mio. Euro angepeilt, was einem Plus zwischen 6 und 8% entspreche. Hintergrund sei eine weiterhin geplante deutliche Reduzierung von Geschäft mit niedrigen Margen im Bereich "Allgeier Experts".Die bereinigte EBITDA-Marge solle auf eine Größenordnung von 11 bis 12% ansteigen, was einem bereinigten EBITDA in der Größenordnung von 90 bis 100 Mio. Euro entspreche. Zum Vergleich: 2018 habe die Marge noch bei 4,4% gelegen. Der Gewinn je Aktie könnte im laufenden Jahr von 0,63 Euro in 2018 auf knapp 2 Euro kräftig zulegen. Das KGV-20e würde damit auf günstige 15 fallen.Im angeschlagenen Marktumfeld habe sich der Kurs der Allgeier-Aktie bisher recht ordentlich geschlagen. Mit dem bestätigten Ausblick und dem anstehenden Gewinnanstieg im Rücken sollte der Titel seine Aufwärtsbewegung - spätestens nach einer Beruhigung am Gesamtmarkt - wieder aufnehmen und dabei Kurs auf die Hochs bei 38 Euro nehmen. Mit den nächsten Nachrichten zur geplanten Abspaltung der Technologiesparte des Unternehmens dürfte es zusätzlichen Rückenwind geben. Anleger mit Weitblick könnten daher die aktuellen Abschläge bei der Allgeier-Aktie zum Auf- oder Ausbau einer Position nutzen, so Michael Schröder vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 09.03.2020)