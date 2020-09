Tradegate-Aktienkurs Allgeier-Aktie:

Kurzprofil Allgeier SE:



Allgeier SE (ISIN: DE000A2GS633, WKN: A2GS63, Ticker-Symbol: AEIN) ist eines der führenden Technologie-Unternehmen für digitale Transformation. Für globale Konzerne ebenso wie für führende Unternehmen aus zahlreichen Branchen und Märkten erzielt Allgeier Durchbrüche hin zu neuen digitalen Geschäftsmodellen, definiert strategische Prioritäten und realisiert mit hoher Flexibilität und Zugkraft bahnbrechende Projekte, um agile und intelligente Organisationen für das digitale Zeitalter zu gestalten.



Mit mehr als 10.500 angestellten Mitarbeitern und über 1.200 freiberuflichen Experten bildet Allgeier mit einem hochflexiblen Delivery-Modell das komplette IT-Leistungsspektrum von Onsite über Nearshore bis hin zu Offshore ab - mit starken Standbeinen in Indien, China, Vietnam und Osteuropa. Die stark wachsende Gruppe mit Hauptsitz in München verfügt über weltweit mehr als 120 Niederlassungen in 28 Ländern auf fünf Kontinenten.



Im Geschäftsjahr 2019 erzielte der Allgeier-Konzern einen Umsatz von 784 Mio. Euro. Allgeier zählt gemäß Lünendonk®-Liste 2019 zu den zehn führenden IT-Beratungs- und Systemintegrations-Unternehmen in Deutschland. Allgeier Experts ist nach Lünendonk®-Marktsegmentstudie 2019 "Der Markt für Rekrutierung, Vermittlung und Steuerung von IT-Freelancern in Deutschland" unter den Top 3 IT-Personaldienstleistern in Deutschland. Allgeier SE ist am Regulierten Markt der Frankfurter Wertpapierbörse im General Standard gelistet. (25.09.2020/ac/a/nw)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Allgeier-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michael Schröder vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des IT-Beratungsunternehmens Allgeier SE (ISIN: DE000A2GS633, WKN: A2GS63, Ticker-Symbol: AEIN) unter die Lupe.Die Hauptversammlung habe bei Allgeier die geplante Abspaltung der Nagarro-Einheit abgesegnet. Am kommenden Montag (28. September) finde der virtuelle Kapitalmarkttag statt, auf dem der Vorstand weitere Details zum Fahrplan geben dürfte. Aber auch die neue Jahresprognose dürfte ein Thema sein.Die Allgeier-Aktie sei nach der Veröffentlichung der neuen Jahresprognose (die ursprüngliche sei im April aufgrund der geringen Visibilität durch den unsicheren Verlauf der Coronakrise ausgesetzt worden) nach der Meldung kräftig unter Druck geraten. Der Kurs habe sich nach der ersten Abwärtswelle, die vermutlich auch durch das Auslösen einzelner Stoppkurse befeuert worden sei, jedoch wieder vom Verlaufstief lösen und auch am Donnerstag seine Erholung fortsetzen können.Der Fahrplan für die Nagarro-Abspaltung stehe. Die Allgeier-Story sei Sicht des "Aktionärs" weiter intakt. Das sollten die weiteren Details auf dem Kapitalmarkttag am kommenden Montag (28. September) belegen. Die mittelfristige Zielzone für die Allgeier-Aktie liege weiter zwischen 75 und 80 Euro. "Der Aktionär" spekuliere weiter auf dieses Szenario., so Michael Schröder vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 25.09.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Allgeier-Aktie: