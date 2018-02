Xetra-Aktienkurs All for One Steeb-Aktie:

Die All for One Steeb AG (ISIN: DE0005110001, WKN: 511000, Ticker-Symbol: A1OS) ist ein schwerpunktmäßig in Deutschland, Österreich und der Schweiz tätiger branchenfokussierter SAP-Komplettdienstleister für den Mittelstand. Das Unternehmen betreut Kunden aus dem Maschinen- und Anlagenbau, der Automobilzulieferindustrie, der Konsumgüterindustrie, dem Technischen Großhandel und dem projektorientierten Dienstleistungsumfeld. Das Portfolio des SAP Gold Partners umfasst Komplettlösungen und Leistungen entlang der gesamten IT-Wertschöpfungskette: die Angebote reichen von SAP-Branchenlösungen bis hin zu Outsourcing und Application Management. Als One-Stop-Shop für alle Services rund um SAP betreut All for One Steeb 2.000 Kunden. Das Unternehmen integriert seine Tätigkeiten in einem einzigen Geschäftssegment.



Frankfurt (www.aktiencheck.de) - All for One Steeb-Aktienanalyse von Aktienanalyst Daniel Großjohann von BankM Research:Daniel Großjohann, Aktienanalyst von BankM Research, bestätigt in einer aktuellen Aktienanalyse seine Kaufempfehlung für die Aktie der All for One Steeb AG (ISIN: DE0005110001, WKN: 511000, Ticker-Symbol: A1OS).Mit einem Umsatzzuwachs von rund 16% habe die All for One Steeb AG ein starkes Q1 2017/18 (Kalender Q4) gezeigt. Der Umsatzzuwachs, im Vergleich zum jeweiligen Vorjahresquartal, bleibe zum dritten Mal in Folge oberhalb der Marke von 15% und damit klar oberhalb des 8%-igen Umsatzanstiegs, den Großjohann für 2017/18e erwarte. Aufgrund weiterhin hoher Investitionen (auch in Personal), dem vermehrten Bezug von Beraterressourcen aus dem Partnernetzwerk und eines negativen Einmaleffektes (in Höhe von EUR 0,5 Mio.) im Segment LOB habe sich das EBIT mit einem Zuwachs von 5% unterproportional entwickelt.Der Analyst sehe seine Umsatzschätzung für 2017/18e als eher konservativ an, obwohl er damit am oberen Ende der Guidance liege. Beim EBIT könnte sich u.a. ein moderateres Umsatzwachstum im weiteren Jahresverlauf sogar positiv auf die Margen auswirken, da die Projekte zu einem höheren Anteil durch eigene Mitarbeiter abgedeckt werden könnten. Der Analyst belasse seine Schätzungen daher unverändert. Die Bewertungen in der Peer-Gruppe seien im Zuge der allgemeinen Marktkorrektur leicht rückläufig gewesen. All for One Steeb überzeuge operativ, die Aktie zeige Stärke im aktuellen Marktumfeld.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze All for One Steeb-Aktie: