XETRA-Aktienkurs Alibaba Group Holding-Aktie:

159,80 Euro (25.09.2019)



NYSE-Aktienkurs Alibaba Group Holding-Aktie:

176,66 USD (25.09.2019)



ISIN Alibaba Group Holding-Aktie:

US01609W1027



WKN Alibaba Group Holding-Aktie:

A117ME



Ticker Symbol Alibaba Group Holding-Aktie Deutschland:

AHLA



NYSE Ticker-Symbol:

BABA



Kurzprofil Alibaba Group Holding Ltd.:



Alibaba Group Holding Ltd. (ISIN: US01609W1027, WKN: A117ME, Ticker-Symbol: AHLA, NYSE-Symbol: BABA) ist ein in China beheimatetes Online-Handelsunternehmen. Alibaba Group Holding betreibt sein Ökosystem als eine Plattform für Drittanbieter. Zu den bekanntesten Plattformen zählen Taobao, Tmall, Juhuasuan, 1688.com, AliExpress und Alibaba.com. Der Börsengang des Unternehmens ist mit einem Emissionsvolumen von fast 22 Mrd. USD das weltweit größte IPO. (26.09.2019/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Alibaba Group Holding-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Dr. Dennis Riedl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Alibaba Group Holding Ltd. (ISIN: US01609W1027, WKN: A117ME, Ticker-Symbol: AHLA, NYSE-Symbol: BABA) unter die Lupe.Seit dem Alibaba-Börsengang im September 2014 habe die Aktie des chinesischen Online-Riesen mehr oder weniger im Schatten Amazons gestanden: +88% Kursgewinn bei Alibaba - wiewohl kein schlechtes Ergebnis - stünden +435% auf Seiten Amazons gegenüber. Im letzten Jahr habe sich das Trendblatt allerdings gewendet - trotz Handelsstreit, und dabei weitgehend lautlos.Alibaba ziehe vorbei, Kaufsignale stünden aber noch aus. Im 1-Jahresvergleich liege die Performance der Chinesen um 20 Prozent höher. Das wichtige dabei: Solche Relative Stärke-Trends würden sich oft über einen noch deutlich längeren Zeitraum manifestieren. Für sich genommen sei selbst Alibaba aber aus technischer Sicht noch kein Kauf: Ein Sprung über die 200 US-Dollar-Marke wäre ein charttechnischer Befreiungsschlag. Auch unter Trendaspekten sei auf aktueller Basis keine besondere Kursperformance von der Aktie zu erwarten.Derzeit ist hier also noch keine Eile geboten, so Dr. Dennis Riedl von "Der Aktionär". (Analyse vom 26.09.2019)Börsenplätze Alibaba Group Holding-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Alibaba Group Holding-Aktie:160,20 Euro -0,87% (26.09.2019, 09:02)