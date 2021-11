Tradegate-Aktienkurs Alibaba Group Holding-Aktie:

Die chinesische Alibaba Group (ISIN: US01609W1027, WKN: A117ME, Ticker-Symbol: AHLA, NYSE-Symbol: BABA) betreibt eine der weltweit größten Online-Handelsplattformen. Die erfolgreiche Website Alibaba.com bietet Kunden Produkte unter anderem in den Kategorien Auto & Motorrad, Bekleidung, Büro- & Schulartikel, Geschenke & Kunsthandwerk, Haus & Garten, Kosmetik & Körperpflege, Maschine, Sport & Unterhaltung oder Elektronik.



Zu den Geschäftsbereichen von Alibaba gehören außerdem die online-Händler Taobao.com, Tmall.com, juhuasuan.com, Aliexpress oder Alimama.com - diese sind zum Teil auf bestimmte Fachgebiete spezialisiert; so ist Alimama beispielsweise auf den Bereich Technik ausgerichtet. Bei Taobao dagegen bieten vor allem Privatleute ihre (gebrauchten) Waren zu einem Festpreis an. Mit Alipay offeriert das Unternehmen außerdem ein eigenes Onlinebezahlsystem. (29.11.2021/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Alibaba Group Holding-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Lars Friedrich vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Internet-Händlers Alibaba Group Holding Ltd. (ISIN: US01609W1027, WKN: A117ME, Ticker-Symbol: AHLA, NYSE-Symbol: BABA) unter die Lupe.Monatelang habe es sich abgezeichnet. Nun falle die Mauer tatsächlich. Tencent müsse Alibaba künftig Zugang zu einem der wichtigsten Teile seines digitalen Reichs gewähren. Zur Handelseröffnung in den USA habe diese Nachricht dem Kurs allerdings nur ganz kurz auf die Sprünge helfen können - aus guten Gründen.Tencent werde es bald zulassen, dass Links in seiner Super-App WeChat zu externen Shopping-Seiten wie Alibabas Tmall und Taobao führen dürften. Laut Tencent solle eine entsprechende Funktion demnächst getestet werden.Hintergrund für diesen Schritt sei Druck der chinesischen Regulierungsbehörden. WKN A112ST ), Pinduoduo und Meituan . Künftig werde Alibaba aller Voraussicht nach stärker im Tencent-Universum vertreten sein. Andererseits müsse sich auch Alibaba öffnen. Teile der Zahlungen auf den Alibaba-Plattformen könnten zum Beispiel künftig über Tencents WeChat Pay laufen. Bei beiden Konzernen dränge sich ein Einstieg derzeit ohnehin nicht auf. Lars Friedrich von "Der Aktionär" rät abzuwarten. (Analyse vom 29.11.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Alibaba Group Holding-Aktie: